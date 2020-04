El 27 de abril, la cadena MBC confirmó a través de su cuenta de Instagram que los actores coreanos Ji Soo, Im Soo Hyang, Ha Seok Jin y Hwang Seung Eon protagonizarían su nuevo dorama When I Was the Prettiest.

La historia escrita por Jo Hyun Kyung (cuyo último trabajo es el drama histórico Grand Prince del 2018) cuenta la fatídica historia de amor que sienten dos hermanos por la misma mujer.

MBC anuncia el próximo lanzamiento de su nuevo dorama When I Was the Prettiest. Instagram, 27 de abril, 2020.

La actriz Im Soo Hyang —quien viene de protagonizar Graceful Family (MBN, 2019)— asumirá el papel de Oh Ye Ji, una ceramista que resulta ser el primer amor del personaje de Ji Soo.

Im Soo Hyang interpretará el papel de Oh Ye Ji en el dorama When I Was the Prettiest de MBC.

En cuanto a Ji Soo, este interpretará al arquitecto diseñador Seo Hwan. Al actor de 27 años recientemente se le ha visto en el éxito de Netflix Because It’s My First Love.

El último kdrama de Ji Soo fue Because It's My First Love (Netflix, 2019)

El otro personaje que peleará por el amor de Oh Ye Ji será el piloto de rally Seo Jin, interpretado por el actor de 38 años, Ha Suk Jin a quien recientemente se le vio en una aparición especial en Crash landing on you (tvN 2019).

Ha Seok Jin interpretará el papel de Seo Jin en el dorama When I Was the Prettiest de MBC.

Por último, la actriz Hwang Seung Eon dará vida a Carrie Jeong, la ex novia y socia de marketing de Seo Jin, por quien todavía guarda sentimientos a pesar de la separación.

Hwang Seung Eon interpretará el papel de Carrie Jeong en el dorama When I Was the Prettiest de MBC.

La producción de When I Was the Prettiest aseguró que la audiencia quedará absorta al ver el kdrama y "no podrá quitar los ojos de la pantalla'.

No obstante, no hicieron ningún comentario sobre el título final del kdrama que resulta ser similar a la producción de KBS2 del 2012, When I Was the Prettiest protagonizada por Jun Ye Seo y Lee Jong Suk.

En ese contexto es posible que MBC prefiera adoptar el nombre alternativo My Prettiest Days.