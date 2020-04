Goo Hye Sun anuncia: ”¡Estoy filmando ahora mismo!”

El 27 de abril, Goo Hye Sun brindó una noticia que ha entusiasmado a sus 1.4 millones de seguidores en Instagram, al anunciar que se encuentra en medio de una grabación.

“¡Estoy filmando ahora mismo!", se lee en el mensaje que acompaña tres selfies de la actriz coreana donde aparece sonriendo radiante.

Post de Goo Hye Sun anunciando que se encuentra grabando. Instagram, 27 de abril, 2020.

La noticia se produce días después de que afirmará en una conferencia de prensa que estaba meditando regresar a la actuación.

“Estoy pensando en actuar en el futuro. En el mejor de los casos, me gustaría dar la bienvenida a todos a través de un producto cinematográfico una vez más”.

Selfie de Goo Hye Sun publicado en Instagram, el 27 de abril, 2020.

Rápidamente, los seguidores de Goo Hye Sun han especulado con la posibilidad de que la actriz haga una aparición especial o cameo en el dorama The king: Eternal monarch de Lee Min Ho.

Esto recordando la pareja que formaron ambos actores coreanos en el éxito internacional Boys Over Flowers, también conocido como Boys Before Flowers, que los catapultó como estrellas emblemáticas de la segunda generación de actores de la llamada ola Hallyu.

En la producción del 2009, Goo Hye Sun interpretaba a Geum Jan Di y Lee Min Ho al líder de los F4, Gu Jun Pyo.

Goo Hye Sun y Lee Min Ho protagonizaron en 2009 el dorama romántico Boys Over Flowers.

Aunque, Ku Hye Sun (otra forma de escribir su nombre) no ha especificado en qué producción está participando, para los seguidores de la artista de 35 años su inclusión en el dorama de Netflix y SBS sería factible teniendo en cuenta que otra actriz de BOF ha sido incluida en el reparto.

Esta sería Kim Young Ok, quien hizo el papel de la jefa de empleadas de Jun Pyo en Boys Over Flowers, mientras que en The king: Eternal monarch figura como la cuidadora real a cargo del rey Lee Gon (Lee Min Ho).

Kim Young Ok en Boys over flowers (2009)