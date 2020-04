Go Ara y Lee Jae Wook confirmados como protagonistas del nuevo dorama Do Do Sol Sol La La Sol

El 27 de abril, la cadena coreana KBS confirmó a través de Instagram que los actores coreanos Go Ara y Lee Jae Wook encabezarían el reparto estelar de su nuevo dorama a emitirse en la segunda mitad del 2020.

Esta nueva producción de KBS2 TV llevaría por título Do Do Sol Sol La La Sol y sería dirigida por Kim Min Kyeong con el guion de Oh Ji Young, la misma escritora de los kdrama My Secret, Terrius (2018) y Shopaholic Louis (2016).

Anuncio de KBS confirmando su nuevo dorama romántico con Go Ara y Lee Jae Wook. Instagram, 27 de abril, 2020.

La trama de Do Do Sol Sol La La Sol, contaría la historia de Goo Ra Ra (Go A Ra), una pianista caída en desgracia que termina enamorándose del rudo Sun Woo Joon ( Lee Jae Wook) tras conocerlo en la academia de música LaLa Land.

“Siempre quise intentaractuar en una comedia romántica y estoy emocionada de poder asumir el desafío a través de este drama”, comentó la actriz Go A Ra, quien viene de trabajar en el drama histórico Haechi (SBS, 2019), al lado de Jung Il Woo y Kwon Yul.

Go Ara interpretó el papel de Cheon Yeo Ji en el drama coreano Haechi (SBS, 2019)

Mientras tanto, su coprotagonista Lee Jae Wook brindó algunos detalles de la personalidad de Sun Woo Joon.

“Mientras leía la sinopsis de la trama del drama, sentí curiosidad por el personaje de Sun Woo Joon. Parece rudo, pero en realidad es delicado; y parece frío, pero en realidad es cálido. Es un personaje atractivo que tiene rasgos contrastantes”.

Lee Jae Wook interpretaría el papel de Sun Woo Joon en el nuevo dorama Do Do Sol Sol La La Sol.

Do Do Sol Sol La La Sol sería el segundo dorama en el que participa Lee Jae Wook en lo que va del año, tras haber culminado recientemente la emisión de When the Weather is Fine (JTBC, 2020) con Park Min Young, producción en la figuró en el papel de reparto de Lee Jang Woo.