Su papel como la versión adolescente de Cha Song Joo, en Escalera al cielo, lo llevó a la fama. Ahora Baek Sung Hyun pasó a la fila de los casados y el portal Naver compartió las fotografías exclusivas de lo que fue su boda de ensueño.

El pasado 6 de abril, la agencia sidusHQ informó que el actor de doramas contraería nupcias el 25 de abril con su novia de hace cuatro años que es tres años menor que él y no es una celebridad.

La boda de Baek Sung Hyun se celebró en la fecha anunciada y en una ceremonia privada que contó con la presencia de su familia y amigos cercanos.

“Todavía no lo creo, pero voy a ir a Zhangjiagang. Nos amaremos y viviremos bien. Con el matrimonio, esperaré un mejor trabajo como mejor actor. Gracias”, fueron las palabras que dedicó el recordado intérprete de Escalera al cielo.

La sesión de fotos de boda revela un poco el rostro de la esposa de Baek Sung Hyun, quien ha preferido mantenerse en el anonimato, mientras que el actor se luce con su impecable traje.

En una de las fotografías se puede ver el diseño completo del vestido de novia que lució la pareja del actor, tanto el traje tradicional como el segundo cambio de atuendo que tuvo.

Estas son las fotografías que compartió el portal Naver para deleite de los fans de Baek Sung Hyun:

Fotos de la boda de Baek Sung Hyun, actor de Escalera al cielo.

Baek Sung Hyun inició su carrera actoral en la película I wish for what is forbidden to me en 1994, pero dio el salto a los doramas con Golden era en 2000 y posteriormente ganó popularidad con Escalera al cielo en 2003.