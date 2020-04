Song Seung Heon criticado por olfatear verduras y no usar mascarilla en el supermercado

El pasado 24 de abril, Song Seung Heon fue invitado al programa I live alone del canal surcoreano MBC y mostró cómo es un día en su vida desde su casa en la isla de Jeju en Corea del Sur.

Tras la emisión del programa, la opinión de los televidentes fueron divididas por las actividades que realizó a lo largo de la grabación, debido a la coyuntura que vive la población debido al coronavirus.

PUEDES VER Song Seung Heon reveló su secreto para lucir joven a los 44 años

La actitud que más críticas le han generado al recordado actor de Otoño en mi corazón fue cuando acudió a un supermercado a comprar sus alimentos.

Según se puede ver en un extracto de I love alone, Song Seung Heon no utilizó una mascarilla mientras se encontraba en un sitio público.

Song Seung Heon en I live alone de MBC.

Los televidentes se mostraron sorprendidos debido a que Corea del Sur y el resto del mundo vienen afrontando una de las pandemias más difíciles en la historia de la humanidad.

Como se sabe, los gobiernos de diversos países han ordenado a la población utilizar mascarillas si es que salen de sus casas.

Pero eso no fue lo que más indignó a la audiencia de I live alone, sino que además de no protegerse, Song Seung Heon empezó a olfatear las frutas y verduras del supermercado, sin temor a un posible contagio del coronavirus.

Hasta el momento, el actor y la producción del programa no se han pronunciado respecto a estas imágenes.

Los fanáticos de Song Seung Heon esperan una explicación porque muchos suponen que el programa haya sido grabado antes de entrar en el estado de emergencia.

Este es el polémico extracto del programa I live alone de MBC:

Reacciones:

Song Seung Heon

Song Seung Heon

Song Seung Heon