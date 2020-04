Cinderella and the four knights es una de los doramas de comedia y romance más apreciado por los fans.

Emitida en 2016 mediante la tvN, la serie coreana mostraba la enredada historia de tres primos y su guardaespaldas que se enamoraban de la misma chica (personaje interpretada por la actriz Park So Dam).

Casi 4 años después de su estreno, el dorama es recordado con nostalgia por los fans debido a la interacción de la protagonista femenina y uno de sus pretendiente para la ficción.

A través de su cuenta personal de Instagram, el 27 d abril (KST) la actriz mundialmente famosa por su papel en la película ganadora de los Oscar 2020 Parasite, compartió varias fotografías al lado de Lee Jung Shin, bajista de CNBLUE.

Lee Jung Shin y Park So Dam en Instagram.

Estas estaban acompañas de hashtags traducidos como “ya hace 4 años” y “Seo Woo con Ha Won”, los personajes que cada uno de ellos interpretó.

Horas después de esta publicación Lee Jung Shin respondió en el post “tomar un viaje a los recuerdos es divertido, ¿cierto?”, siendo respaldado por miles de seguidores de la actriz de 29 años.

Park So Dam y Lee Jung Shin recordando su dorama.

Algunos evidenciaron sus deseos de poder tener una segunda temporada de Cinderella and the four knights, mientras otros agradecieron por los hermosos recuerdos que les dejó la serie.

Previamente, Park So Dam había compartido otras fotos de su personaje Eun Ha Won, caracterizado por su pelo corto y mirada dulce.

Park So Dam compartió varias imágenes de su personaje para Cinderella and the four knights.

A lo largo del día siguió compartiendo más de estas imágenes, por lo que sus fans se preguntan si realmente en su simple viaje a través de los recuerdos o si hay algún proyecto futuro relacionado con el dorama.