El detalle que conectaría The king: Eternal monarch con Personal taste

The king: Eternal monarch volvió a elevar las expectativas de su audiencia al introducir en el episodio 4 a Minomi, el peluche león inspirado en Lee Min Ho, que apareció por primera vez en Personal taste, del 2010.

Creado especialmente por la marca Joanne Factory para el dorama de MBC, Minomi toma rasgos de la fisonomía de Lee Min Ho, como el estilo de su peinado que llevaba por aquel entonces, su forma de vestir y piernas largas.

PUEDES VER La trágica historia del poema leído por Lee Min Ho en The king: Eternal monarch

Minomi fue inspirado en Lee Min Ho por la marca de juguetes Joanne Factory, y según se sabe es fabricado totalmente a mano.

En Personal taste, la protagonista e interés amoroso de Lee Min Ho era Park Gae In, una diseñadora de muebles interpretado por Son Ye Jin, actriz que causó sensación con el kdrama Crash landing on you junto a Hyun Bin.

En el episodio 7, Park Gae In descubre a Minomi en un escaparate y decide comprarlo. Tras llevarlo a su casa decide bautizarlo como ‘Jin Ho’, el mismo nombre del personaje que interpretaba Lee Min Ho, el engreído arquitecto Jeon Jin Ho.

El peluche causó sensación entre el fandom de Lee Min Ho, Minoz, y se convirtió en una de sus ‘mascotas’ y sellos característicos del actor coreano, quien incluso llegó a confesar durante un fanmeeting en 2018 que a veces duerme con Minomi.

En The king: Eternal monarch la versión que aparece del peluche león es de bolsillo y en vez de su característica chaqueta negra, lleva una polera celeste con capucha.

La cuidadora real Noh Ok Nam (Kim Young Ok) descubre a Minomi dentro de la chaqueta de Lee Min Ho después de que este regresa a su mundo, tras pasar unos días con Jung Tae Eul (Kim Go Eun), quien según parece también tiene un peluche igual, pero se desconoce por ahora qué nombre le dio.