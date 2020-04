Fei de Miss A cumple 33 años el 27 de abril, ocasión perfecta para recordar su paso por uno de los grupos más recordados de la segunda generación del K-pop.

El girl group que nació en JYP Entertainment tiene su espacio ganado en la historia del pop coreano.

PUEDES VER K-pop: Grupos femeninos disueltos que los fans esperan que vuelvan

Miss A en su último comeback: Jia, Fei, Suzy y Min

Miss A fue en su momento, el grupo femenino que ganó su primer premio en la menor cantidad de tiempo tras su debut. Lo lograron a solo 22 días (2010). Su record fue roto por BLACKPINK en el 2016 (13 días).

Biografía de Fei

Wang Feifei fue una de las integrantes de este cuarteto. Nació en China y fue reclutada por la agencia surcoreana al destacar sus habilidades en el baile. Antes de su debut participó en un programa chino llamado ‘The more she dances, the prettier she is’.

Como integrante de Miss A, Fei tuvo la posición de vocalista principal y fue parte de coreografías icónicas que han sido replicadas por idols de generaciones posteriores.

La cantante también incursionó en la actuación. Hizo un breve cameo en Dream High y en el 2015 logró obtener un papel en un webdrama chino. Posteriormente, consiguió un rol de apoyo en la película Select Game.

Fei en la era Hush Hush

Fei como solista

En el 2016, dos integrantes del grupo salieron de la agencia. Tras ello, la incertidumbre rodeaba su carrera. Fei declaró en una entrevista que ese periodo fue complejo porque debía decidir si continuar en Corea o volver a su país natal.

Wang Fei Fei en programa chino

En el 2017, Miss A se separó oficialmente. La vocalista pasó a concentrarse en su carrera en solitario. Ella quería seguir cantando.

Regresó a China y lanzó su segunda producción como solista con “Hello” en el 2018. El sencillo tuvo la colaboración de Jackson Wang.

Aquí, un mix de baile que lanzó para recordar los mejores éxitos del grupo K-pop que la llevó al estrellato. Al final incluye las performances de sus dos singles en China.

Feifei mira al pasado con mucha gratitud. Una de sus entrevistas dejó esta reflexión: “Fue el tiempo más difícil, pero a la vez el más feliz de mi vida. Esos momentos son tan preciosos para mí, no podría vivir sin ellos”.

Fotos de Fei en la actualidad

Wang Feifei

Wang Fei Fei