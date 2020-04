Jaejoong retoma sus actividades en Japón, un mes después de broma sobre coronavirus

El 22 de abril, la cadena televisiva NHK BS Premium de Japón actualizó su portal anunciando a través de un video la participación de Jaejoong, integrante del trío K-Pop JYJ.

Kim Jae Joong (también conocido como J-JUN) aparecerá en un episodio del programa Tamaki Koji Show de NHK BS, a transmitirse el próximo 3 de mayo.

En el adelanto, Jaejoong aparece cantando “Melody” junto al recordado líder de la banda Anzen Chitai, Koji Tamaki.

El anuncio significa la reanudación de sus actividades artísticas que se vieron paralizadas como consecuencia de su fallida broma en Instagram por el April Fools (Día de los inocentes).

En esa ocasión, el cantante de 34 años sorprendió al anunciar que había dado positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19).

Publicación de Jaejoong por el dia de los inocentes anunciando que tiene coronavirus. Instagram, 1 abril del 2020.

Tras el impacto inicial, Jaejoong señaló que se trataba de una broma, agregando que lo hizo para crear conciencia sobre la pandemia.

El rechazo fue instantáneo y tras varias semanas esto parece continuar, recordando las severas críticas que recibió por la donación realizada a favor del personal médico en Japón.

Jaejoong donó una chaqueta autografiada a una subasta de caridad para ayudar a los trabajadores de la salud con suministros médicos.

Los internautas coreanos le increparon que no se mostraba igual de solicito en apoyar a los profesionales de salud de Corea del Sur.

Sin embargo, Jaejoong no oculta su interés por la cultura del país del sol naciente, tal como lo expresó en una entrevista para la edición de mayo de la revista TV Life N°10.

“Últimamente estoy muy interesado en la historia japonesa, tanto así que me he puesto a ver documentales sobre la historia de Japón. He visto en YouTube videos donde los protagonistas son coreanos que viven en Japón”.