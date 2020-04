Kim Yohan, exintegrante de X1, regresa al entretenimiento como parte del elenco del nuevo programa Battle of the musicians.

Estrenado el 25 de abril a las 10:55 p.m. (KST), el show de la KBS pone a competir al reparto y los trabajos musicales que estos realicen en compañía de artistas que han destacado en la industria surcoreana.

PUEDES VER Yohan revela que sufrió ataques de pánico durante su participación en Produce X 101

Elenco de Battle of the musicians en rueda de prensa previa al estreno del programa.

Previo al lanzamiento, el show fue presentado ante la prensa y cada uno de los integrantes del elenco recibió diversas preguntas. Al más joven, Kim Yohan, se le pidió que hablara sobre su experiencia previa en un grupo proyecto (X1, boyband Kpop que nació de PRODUCE X 101 de la Mnet).

Al respecto, señaló: “No tengo ningún conocimiento específico sobre cómo formar un grupo proyecto. Estoy feliz de estar trabajando con buenos seniors a quienes he visto en televisión. Creo que habrá buenos resultados si trabajas duro. Quiero estar en buenos términos con todos”.

En la cima de su popularidad X1 entró en hiatus debido al escándalo de fraude de la producción y cuatro meses después, en enero del 2020, se disolvió definitivamente.

Los miembros tomaron rumbos separados y el debut actoral de Kim Yohan fue anunciado: el artista de 20 años protagonizaría School 2020, nueva temporada del famoso dorama de la KBS.

Kim Yohan, Ahn Seo Hyun y la producción de School 2020.

Sin embargo, conflictos entre la producción y las actrices principales llevaron a que el canal por el que se ha trasmitido durante dos décadas cancele su emisión.

Durante la rueda de prensa a Kim Yohan se le preguntó sobre sus sentimientos sobre estos dos grandes obstáculos en su carrera.

Kim Yohan en rueda de prensa previo al estreno de Battle of the musicians.

Él precisó lo siguiente: “Es cierto que pasé por un momento difícil. Pero está en el pasado, así que estoy tratando de olvidarlo. Fue una buena oportunidad. El futuro es más importante, así que seguiré adelante”.

Esto generó incertidumbre, pues la producción de School 2020 aseguró que el proyecto sigue en pie. No obstante, su participación en Battle of the musicians ya es un gran alivio para sus fans, que saben que más temprano que tarde el talentoso coreano encontrará estabilidad en su joven carrera.