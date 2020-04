The king: Eternal monarch y la trágica historia del poema que encuentra Lee Min Ho

El tercer episodio de The king: Eternal monarch -emitido el viernes 24 de abril- finaliza con el retorno del rey Lee Gon (Lee Min Ho) a su mundo, mientras se escucha una voz en off recitando fragmentos de un poema de Kim Sowol.

La escena inicia con el monarca parado frente a una pared de libros, repasando los títulos hasta seleccionar la obra ‘Azaleas’, publicada en 1930.

Lee Gon (Lee Min Ho) selecciona el libro de poemas 'Azaleas' de Kim Sowol.

Al pasar las páginas, el personaje de Lee Min Ho se detiene en el poema ‘Invocation of the Dead’ (Invocación a la muerte, en español), mientras la voz de la cuidadora real Noh Ok Nam (Kim Young Ok) recita el poema.

Oh shattered name!

Oh name parted from me in mid-air!

Oh name without owner!

Oh name I’ll call until I die!

The words left in my heart, In the end,

I wasn’t able to utter all.

Oh you whom I loved!

Oh you whom I loved!

(Traducción al español)

¡Oh, nombre destrozado!

¡Oh nombre se separó de mí en el aire!

¡Oh nombre sin dueño!

¡Oh nombre, llamaré hasta que muera!

Las palabras que quedaron en mi corazón,

Al final, no pude pronunciar todo.

¡Oh tú a quien amé! ¡Oh tú a quien amé!

La elección de este poema no resulta al azar en la trama de TKEM, a la vez que se relaciona con la trágica historia que envolvió a su autor Kim Sowol.

Corea del Sur y Japón mantienen una tensa relación que se remonta hasta el siglo VII, situación a la que Lee Gon hace referencia brevemente en el segundo y tercer episodio de la serie.

Además de su connotación romántica, el poema de Kim Sowol es una referencia sutil a estos conflictos al tener en cuenta que la obra de este autor es reconocida por expresar el sentir de impotencia del pueblo coreano ante la ocupación japonesa, siendo de lectura obligatoria en las escuelas surcoreanas.

Primera edición del libro de poemas Azaleas de Kim Sowol, publicadas en 1930.

En otro plano, el poema de Kim Sowol retrata la dolorosa despedida de una mujer hacia su amado, mientras riega su camino con flores de azaleas.

Los versos expresarían la desgraciada historia de amor que vivió el poeta, según analiza el portal Yonsei. Obligado a casarse a través de un matrimonio arreglado, Sowol cae en depresión al verse separado de la mujer que ama O-Sun.

La tristeza de ver a su amada (quien también se casó a la fuerza con otra persona), lo empuja al alcoholismo y luego de ello al suicidio a la edad de 32 años.