Kim Go Eun de The king: Eternal monarch celebra el octavo aniversario de su debut

El 25 de abril del 2012 se estrenó A muse, película que marcó el debut de la actriz Kim Go Eun.

Han pasado exactamente 8 años desde entonces y quien fuera la novata ganadora de los Blue Dragon y Daejong hoy brilla más que nunca gracias a su participación estelar en el fenómeno de los doramas Goblin (2016) y en el recién estrenado The king: Eternal monarch.

Lee Min Ho y Kim Go Eun

Aunque a sus 29 años la famosa coreana solo ha trabajado en 3 producciones para la pantalla chica, los ya mencionados más Cheese in the trap (2016), puede jactarse de que en todos estos tuvo el rol femenino protagonista.

Como actriz para el cine su carrera ha sido más productiva a pesar de las críticas de los internautas, pues tiene en su haber un total de 10 largometrajes contando el de su debut.

En estos Kim Go Eun ha podido demostrar su enorme talento y versatilidad al interpretar a personajes inmersos en el mundo del terror, crimen y melodrama como en Monster (2014), China Town (2015) y Spring Granny (2016), respectivamente.

La cuota de romance en su carrera para el cine se encuentra en Tune in for love (2019), mientras que Memories of the sword (2015) es su primera película histórico-bélica.

Kim Go Eun, The king: Eternal monarch dorama Lee Min Ho, Memories of the sword

Hero, su más reciente largometraje, aún espera la confirmación de su fecha oficial de estreno.

Kim Go Eun actriz doramas películas

Mientras tanto, ¿cómo ha celebrado su debut la también modelo? Sincerándose con sus fans, que cada día van en aumento, mediante su Instagram personal.

En una publicación realizada este mismo 25 de abril, la coprotagonista de Lee Min Ho en The king: Eternal momarch escribió: “Gracias por amarme durante 8 años. Han habido muchos momentos de lágrimas y risas, pero siempre estoy agradecida de actuar hasta en este momento, y me convertiré en un actriz que avanzará. Que los días venideros sean felices para todos”.