Jay Park lanza “All thue way up” para celebrar su cumpleaños

El controvertido cantante y productor Jay Park celebró el 25 de abril la llegada de sus 34 años de edad (según el calendario coreano) con el lanzamiento de su nueva producción “All the way up”.

Anunciado por medio de de su cuenta de Instagram personal y el de su agencia AOMG, el nuevo tema de Jae Beom -también conocido como ‘B-Boy’- fue lanzando exclusivamente en la plataforma de TikTok a través del canal oficial del artista (@jayparkisoverparty).

Acompañando a “All The Way Up” se propuso el reto viral #WayUpChallenge, que invita a los seguidores de la estrella de Hip-Hop a imitar los pasos de la coreografía.

También se destaca la portada creada para el single, que presenta fotografiás de Jay Park de niño celebrando su cumpleaños, además de un mensaje en letra infantil anunciando las fechas del lanzamiento de “All the way up”.

Por otro lado, entre los artistas y celebridades coreanas que han dejado mensajes felicitando al exlíder de 2PM, figuran el rapero originario de Estados Unidos, YunB y el novato BIG Naughty.

Biografía de Jay Park

El artista nacido el 25 de abril de 1987 en Seattle, EE. UU. es una de las figuras más polémicas de la escena musical en Corea del Sur.

Ello desde su mediático distanciamiento de 2PM, tras la filtración en 2009 de sus mensajes privados de MySpace hablando en contra de su agencia de aquel entonces JYP Entertainment, hasta su reciente disputa con el luchador de UFC Brian Ortega.

El luchador americano Brian Ortega espero que Jay Park estuviera solo para acercase y golpearlo.

Sin embargo, la polémica generada en su entorno no ha impedido que brille por su talento siendo una de las estrellas que más colaboraciones tiene contándose entre ellas la composición del tema “4U” para U-KISS (2012), prestar su voz para WHITE de Davichi y más recientemente su participación en el tema Flower para Code Kunst junto a Woo Won Jae y Giriboy.