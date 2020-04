Yohan revela que sufrió ataques de pánico durante su participación en Produce X 101

Kim Yohan fue uno de los rostros que ganó simpatía durante su participación en el reality de Mnet Produce X 101. Su calificación se mantuvo en el Top 5 durante todas las ruedas de eliminación y debutó como centro en el grupo final X1.

No obstante, en su reciente entrevista para la revista 10Star se reveló que no todo fue color de rosa a su paso por el programa de K-pop. Inevitablemente, el joven aprendiz se enfrentó a la presión del concurso y al escrutinio público.

Kim Yohan para 10Star

La situación era distinta a la competencia deportiva a la que estaba acostumbrado de pequeño: el trainee es un atleta entrenado en el taekwondo desde la escuela primaria; pero ahora debía bailar y cantar.

“Al inicio era difícil. Las perspectivas en los deportes y en el entretenimiento son totalmente diferentes. Me acostumbré a ello, también me sentí solo; pero ahora todo está bien”.

Yohan ingresó al concurso con poco tiempo como aprendiz de idol; por ello, se sentía inseguro respecto a sus compañeros que habían practicado por mucho tiempo sus habilidades musicales.

Kim Yohan para 10Star

“Me dije que iría a tomarlo como una experiencia. Aprenderé y regresaré”, comentó.

Sin embargo, él logró popularidad en corto tiempo con los votos de la audiencia. Ello desencadenó comentarios negativos hacia su persona.

“Ahora ya no busco mi nombre (en Internet) pero lo hacía durante Produce X 101. Me estresé tanto al ser reprendido por cosas que no hice. Tuve ataques de pánico por un corto tiempo debido a los rumores y comentarios maliciosos”, confesó el idol.

“Ese tiempo, pensé mucho en rendirme. Mi mamá me dijo que si realmente quería retirarme lo hiciese, pero me aferré a mi propósito de intentarlo hasta tener éxito”, agregó.

Como resultado de varias semanas, logró liderar la competencia y llevar el título de ‘centro’ en el grupo ganador.

Aunque la disolución de X1 a inicios del 2020 fue un duro golpe para artistas y fans, Kim Yohan continúa su carrera y alista su participación en el programa de variedades de “Battle of Musicians” de KBS.

Su protagónico en School 2020 aún es incierto tras la suspensión del dorama.