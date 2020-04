Para ONCE no es un secreto la difícil vida que tuvieron las integrantes de TWICE en sus días de aprendices.

Documentados por el reality SIXTEEN, en el que trainees de la JYP competían por un cupo en el ahora grupo de chicas top del K-pop, algunos episodios de su etapa pre debut llegaron hasta el público local e internacional.

Otras historias quedarán guardadas para siempre por las estrellas mientras que algunas serán reveladas con el paso de los años, tal como ha venido sucediendo.

Como muestra, las palabras de Jeongyeon en una entrevista que brindó a Muz Kpop. En esta, habló sobre la primera impresión que le dejaron cada una de sus actuales compañeras de TWICE.

TWICE al inicio de su carrera.

En suma, sus recuerdos fueron gratos: mientras que Nayeon y Chaeyoung le llamaron la atención por su lindo aspecto, la japonesa Mina por su habilidad con el coreano pese a su corta estadía en el país, lo primero que pensaba en cuanto a la líder Jihyo era la tenacidad con la entrenaba.

Sobre Sana y Momo confesó no guardar muchos recuerdos debido a que ella se encontraba en un grupo proyecto debut. Sin embargo, pensó en la alegría y ternura de las japonesas.

A Tzuyu la recordó demasiado callada. Eso trajo a colación una anécdota que la misma maknae compartió sobre su etapa predebut.

Tzuyu antes del debut de TWICE.

En eso años JYP tenía dos edificios, uno para sus estrellas y otro para los aprendices. Un día la locación de los aspirantes estaba en remodelación, por lo que dejaron un aviso escrito en coreano que advertía que debían entrenar en el otro inmueble.

Tzuyu no podía entenderlo, por lo que regresando de su escuela fue al edificio de siempre, donde no había nadie. ‘¿Por qué estoy sola?', ‘¿Por qué nadie me avisó?’, pensó según reveló a las miembros.

La maknae Tzuyu, original de Taiwán, llegó a Corea del Sur sin conocer nada sobre el idioma y tuvo que enfrentar muchos obstáculos debido a esto. Al respecto, Jeongyeon dijo: ‘Debí pensar más en ella’.

Finalmente, sobre Dahyun recordó su lindo aspecto y su ligero ‘sobrepeso’ que la hacían ver más tierna aún. No obstante, compartió esta historia: ‘Ella fue echada de la firma debido a su peso’.

Dahyun de TWICE en su época predebut.

Según cuenta, la popular ‘Dubu’ no reapareció sino después de un tiempo y es entonces cuando comenzó a perder esos ‘kilos de más’.

Aunque esta entrevista que brindó Jeongyeon se realizó a finales del año pasado, vuelve a resonar debido al interés creciente por la vida de TWICE fuera de las pantallas, experiencia que podrá ser compartida aún más cuando las estrellas estrenen su documental en YouTube Originals.