El éxito del dorama The world of married ha provocado que los fanáticos muestren interés creciente por los actores que conforman su elenco.

Uno de ellos, Lee Kyung Young, ha llamado la atención pero no por algo positivo, pues ha vuelto a cobrar fuerza el crimen que cometió en el 2002 y que se convirtió en uno de los escándalos más grandes de ese entonces.

Lee Kyung Young: actor y director de cine de 59 años.

¿Qué crimen cometió Lee Kyung Young?

Conforme a los registros públicos, el actor Lee Kyung Young manipuló y explotó a una aspirante a actriz para que tuviera relaciones sexuales a cambio de un posible papel en uno de sus trabajos.

En el juicio llevado a cabo se consideró que la aspirante a quien llamaron “L” era menor de edad y que el actor de 42 años en ese entonces desconoció este hecho en el primero de sus encuentros, pero no en los subsiguientes.

Por ese motivo Lee Kyung Young fue declarado inocente en el primer caso y culpable de prostitución en los otros dos. Recibió una sentencia suspendida de 10 meses de cárcel con dos años de libertad condicional y 160 horas de servicio comunitario.

Lee Kyung Young en 2002.

Dos años después del controversial juicio, "L" y su madre ganaron un litigio civil contra el actor coreano y este tuvo que asumir los gastos del tratamiento de la menor por daños psicológicos.

Lee Kyung Young después del crimen

En consecuencia a su crimen, los espectadores rechazaron a Lee Kyung Young, quien no volvió a tener papeles importantes sino hasta el 2011.

En 2012 recobró fuerza gracias al dorama National security y siguió trabajando en múltiples producciones, siendo las últimas grandes éxitos como Vagabond (2019) y Hyena (2020).

Lee Kyung Young en The world of married

Con el éxito arrollador de The world of married muchos internautas se preguntan si realmente el actor merece participar en tantos shows sin importar su historial delictivo.

A continuación, comentarios vertidos por los espectadores en los detrás de cámaras del dorama que fueron subidos a YouTube la semana pasada.

Reacciones por participación de Lee Kyung Young en The world of married.

Traducción ofrecida por Koreaboo.

Reacciones de espectadores ante participación de Lee Kyung Young en The word of married.

Por el momento la producción de The world of married no ha emitido ningún pronunciamiento.