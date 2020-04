‘The king: Enternal monarch’: Lee Min Ho confiesa que no entendió la trama del dorama

La presencia de mundos paralelos es uno de los puntos más fuerte de The king: Eternal Monarch. Pero también el de más confusión, según han dejado sus impresiones los espectadores.

Luego del estreno de este reciente dorama de Lee Min Ho, en línea se aprecian sendos comentarios y foros de discusión que buscan aclarar dudas que deja este aspecto de la historia original de la escritora Kim Eun Sook.

Pero esta confusión no se limita a los fanáticos ya que hasta el mismo protagonista ha aceptado lo difícil que puede ser entender The king: Eternal Monarch en primera instancia.

En una entrevista reciente, el actor coreano de 32 años afirmó: “Cuando leí el guión por primera vez estaba confundido acerca de los dos mundos diferentes”.

Lee Min Ho, Kim Go Eun, The king: Eternal monarch

Sin embargo, aseguró que los espectadores podrán entender mejor la trama debido a la siguiente razón: “A diferencia del guión, el drama contará la historia a través de imágenes, por lo que creo que mostrará más claramente la diferencia entre los mundos paralelos”.

No obstante sus dudas iniciales, la estrella que saltó a la fama como ‘Goo Jun Pyo’ de Boys over flowers (2009) dejó en claro su entusiasmo mediante una breve pero positiva descripción del dorama que protagoniza junto a Kim Go Eun.

the king eternal monarch, lee mi ho, doramas, netflix

“El drama es como un bonito libro de cuentos. El guión es cálido en general. Sentí que los personajes vivían y respiraban. El guión era como una historia en la que encajaba bien con los personajes tanto que emitía una energía positiva”, señaló.