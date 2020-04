MAMAMOO: ¿cómo reaccionaron las miembros a la imagen calva de Solar?

El 23 de abril (KST) Solar de MAMAMOO lanzó Spit it out, su primer álbum que además marca el inicio oficial de su carrera como solista.

Reconocida como una de las mejores vocalistas del K-pop, su debut en solitario tuvo buena recepción por parte del público coreano e internacional que ya había mostrado bastante interés por los teasers.

Como es costumbre, días previos al lanzamiento fueron presentadas imágenes conceptuales de este nuevo trabajo. En el caso de Solar, llamó bastante la atención lo singular que eran sus fotos.

En una de estas se le apreciaba con uñas largas y pintadas de un rojo intenso; en la otra, luciendo su cabeza completamente calva.

Esto llamó la atención y se convirtió en un tema tendencia en buscadores de Corea del Sur así como en las redes sociales. En algunas oportunidades la idol K-pop explicó la razón de su look.

“Disfruto asumir nuevos retos, así que aunque haya gente que piense que es extraño, creo que es una forma en la que puedo expresar quien soy”, aseguró a Xsportsnews.

El día del lanzamiento de Spit it out volvió a hablar sobre el tema, pero esta vez en una conferencia de prensa. La famosa coreana de 29 años dijo: “Mucha gente intentó convencerme de que no lo hiciera, pero me pareció que era la única manera de mostrar mi sinceridad”.

"Agradezco a mi agencia que confiara y que me apoyara. También me preocupaba, pero estaba realmente agradecida y conmovida al ver que mucha gente lo vio de forma positiva”, continuó.

En la rueda de prensa también se le preguntó por la reacciones de sus compañeras de MAMAMOO. Soltando una sonora carcajada, Solar afirmó que todas se suelen avergonzar mucho sobre sus teasers en general.

Por esa razón, dijo que no solían hablar sobre esos temas y dejó a la imaginación de los presentes lo que pudieron haber sido las palabras y expresiones de Moonbyul, Wheein y Hwasa ante su imagen calva.

Finalmente, Kim Yong Sun (nombre real) dirigió conmovedoras palabras a MOOMOO: "Estoy tan agradecida con mis fans que siempre me apoyan que no puedo expresarlo con palabras, ¡vamos a estar juntos por mucho tiempo! Siempre voy a tratar de ser una artista de la que estén orgullosos”.

El nuevo video musical (MV) de “Spit it out” ha sido subido en el canal YouTube de 1theK.