El dorama de ‘The king: Eternal monarch’ fue uno de los estrenos más esperados de la primera mitad del 2020.

Además de su novedoso guion a cargo de Kim Eun Sook, escritora de Goblin (2016), llamaba la atención debido a su elenco encabezado por el cotizado actor Lee Min Ho, quien volvía a la pantalla chica luego de una pausa de tres años.

Ahora que va por su segunda semana de emisión, los comentarios de los internautas en los diversos artículos en línea dejan ver que la serie que trasmite Netflix no estaría cumpliendo con las expectativas despertadas por los adelantos.

Una de los puntos que se señalan es que la historia, tal como la ha plasmado la producción, tendría demasiados entramados que dificultan que el espectador pueda disfrutarla.

Esta crítica está directamente relacionada con el PD Baek Sang Hoon, puesto que los knetizens (internautas coreanos) afirman estar contentos con el trabajo de la escritora Kim Eun Sook.

Elenco de 'The king: Eternal monarch'.

Además, señalan que los actores secundarios Lee Jung Jin, Woo Do Hwan y Jung Eun Chae no encajan en sus roles. Principalmente esta última ha sido fuertemente criticada debido a un antiguo artículo sobre una presunta relación que tuvo con un actor casado y que volvió a salir a la luz a raíz del estreno del dorama.

Lee Min Ho no se salvó de las críticas, aunque estas van dirigidas a su personaje que para muchos es una mezcla de Goo Jun Pyo de Boys over flowers (2009) y Kim Tan de The heirs (2013).

Sin embargo, quien se ha llevado la parte más dura de los comentarios ha sido Kim Go Eun, porque su actuación ‘no está a la altura de las exigencias de su rol protagónico’.

Impresiones de Knetizens.

“Ya ha estado en el trabajo de Kim Eun Sook y no tiene el talento suficiente para mostrar la habilidad de capturar una variedad de personajes diferentes. Creo que ahí es donde el drama se siente aburrido”, señala un knetizen.

Los comentarios acerca de Kim Go Eun no se han detenido solo en su actuación, también en su aspecto físico, tal como cuando fue anunciada como la coprotagonista de Lee Min Ho.

Comentarios vertidos en línea cuando Kim Go Eun fue anunciada como coprotagonista de Lee Min Ho.

‘The king: Eternal monarch’ tiene aún muchos capítulos para demostrar la combinación de la historia, los actores y la producción.

Por el momento, a los fans les queda esperar cómo evoluciona el dorama. Tal vez más adelante este podría ser uno de los más recordados como lo es actualmente Goblin, en donde Kim Go Eun también brilló como la estrella principal.