JinSoul de LOONA viene sumando múltiples logros a su carrera personal gracias a su primer OST.

Titulada “As time goes", la canción interpretada por la idol K-pop fue liberada el 15 de abril (KST) y forma parte de la banda sonora del dorama Welcome (o Meow, the secret boy), comedia romántica protagonizada por L y Shin Ye Eun.

JinSoul cantó su primer OST: "As time goes", para Meow, the secret boy.

El logro alcanzado por el tema en iTunes fue increíble tratándose de un OST: el mismo día de su lanzamiento debutó en el lugar 4 del listado musical específico para Estados Unidos. Horas después subiría una posición más.

Desempeño de "As time goes" en iTunes de Estados Unidos.

Registro permitió que la cantante Jinsoul se convierta en una de los dos únicos cantantes coreanos que lograron entrar al Top5 de iTunes USA con un OST. El otro es Taehyung de BTS (con “Sweet night” para Itaewon class).

Además, la estrella de 22 años obtuvo el pico más alto para solistas femeninas en toda la historia del K-pop.

De igual manera que en Estados Unidos, “As time goes” ocupó el primer lugar en otros 30 países alrededor del mundo.

Desempeño del OST de Welcome en iTunes alrededor del mundo.

Ha pasado una semana de su lanzamiento y el OST continúa en la cima de las listas. En esta oportunidad en el chart específico de ventas de canciones digitales globales de Billboard, donde debutó en el puesto número 2, según se reveló el 21 de abril.

En redes sociales, ORBIT, fans de LOONA, celebran el logro personal de JinSoul mientras continúan mostrando orgullo por el primer win que obtuvo la girlband el pasado 12 de marzo (KST) gracias a su más reciente canción “So what”.