Luego de una pausa de tres años tres años, el actor coreano Lee Hyun Woo regresa a las pantallas con un papel para la nueva película que lleva el título provisional Dream.

Confirmado el 23 de abril (KTS), la estrella de doramas se une al elenco principal que incluye a su amiga cercana IU y a su compañero de la agencia Awesome ENT, Park Seo Joon.

Lee Hyun Woo: actor, modelo y cantante coreano de 27 años.

Sobre su personaje para esta nueva película del director Lee Byung Hoo aún no se han confirmado detalles; no obstante, medios especulan que podría ser el jugador principal del equipo de fútbol que competirá en la Copa Mundial de los Sin Techo.

El referido grupo, conformado por personas sin hogar, será dirigido por Yoon Hong Dae (Park Seo Joon), jugador profesional que obtuvo ese cargo como parte de una medida disciplinaria por su participación en un incidente.

Estrellas coreanas Park Seo Joon y IU habían realizado un comercial juntos en 2018.

Dream es la primera producción en la que participa Lee Hyun Woo tras el final de su servicio militar que duró desde febrero del 2018 hasta octubre del 2019, siendo él mismo quien se ofreció a unirse sin esperar alcanzar el límite de edad (en ese entonces tenía 25 años).

Antes de esto su último dorama había sido The liar and his lover del 2017 junto a Joy de Red Velvet, mientras que su más reciente película fue Beauty inside, largometraje del 2015 en el que trabajó previamente con Park Seo Joon.

También es importante mencionar el dorama gracias al que se hizo internacionalmente famoso: To the beautiful you, una comedia romántica del 2012 que tuvo como protagonistas a Minho y de SHINee y a la fallecida idol Sulli.