La serie documental de TWICE para YouTube está cada vez más cerca. Mientras se aproxima su estreno, los fans están disfrutando pequeños teasers que revelan lo que ocurre tras bambalinas, durante las agitadas actividades del grupo de chicas.

En uno de estos clips, las palabras de Jeongyeon sorprendieron a sus admiradores (sobre todo a ONCE de Filipinas) pues reveló que el mango no sería su fruta favorita.

Jeongyeon en Seize the light

En un fragmento del teaser individual de Sana, las integrantes de TWICE caminan juntas al terminar su show Twicelights in Manila.

El lado juguetón de la integrante japonesa sale a flote al entregarle un snack de mango a Jeongyeon y tras ello, echa a correr.

Jeongyeon responde: “Voy a decirlo hoy. No me gustan los mangos”, arrancando un sonoro “¡por qué!” de su compañera.

Mira el video:

En redes sociales, esto ha sido objeto de divertidas discusiones y memes, pues el mango es la fruta nacional de Filipinas, una de las que más se consumen en dicho país.

Algunos ONCE señalan que su corazón se ha “roto” tras escuchar que su idol no comparte su amor por la fruta tropical.

Reacciones a Jeongyeon

ONCE en Twitter

Sin embargo, estos seguidores esperan que en el futuro, la vocalista pueda probar la variedad nativa de esta fruta y quizá cambiar su opinión.

ONCE en Twitter

En los próximos días habrá mucho material para discusión entre el fandom ONCE. El documental Seize the light permitirá descubrir lo que ocurre en las sesiones de práctica de TWICE, los entretelones de su última gira mundial y la historia de su ascenso a la fama.

Seize the light llega a YouTube el 29 de abril.