Kang Seung Hyun de My holo love responde tras ser acusada de bullying escolar

La actriz de doramas y modelo Kang Seung Hyun ha respondido por medio de su agencia tras las acusaciones de bullying que presentó en su contra un netizen anónimo en una comunidad online.

La empresa Bisters Entertainment emitió un pronunciamiento oficial que fue replicado por los medios coreanos.

“La especulación sobre Kang Seung Hyun y episodios de violencia escolar que circula en foros online es falsa. Después de revisar la información, encontramos que los rumores no están relacionados con la actriz”, precisaron.

Horas antes de este comunicado, una cuenta anónima había sindicado a la destacada modelo de haberla agredido en la secundaria, junto a un grupo que ejercía violencia escolar.

En dicha publicación, este Knetizen incluyó un relato de los hechos y adjuntó mapas indicando los lugares donde habría sido víctima de bullying.

“Si amenazas con difamación, agregaremos evidencia adicional como fotografías de la graduación de la secundaria y amigos que todavía están en contacto”, escribió el internauta según el reporte de Chosun.

¿Quién es Kang Seung Hyun?

También conocida como Hyoni Kang, Seung Hyun inició su carrera en el 2008 al ser elegida como la supermodelo No. 1 de Ford a los 19 años.

Es una multi-talento pues luego encontró lugar como intérprete en la actuación con los doramas We broke up, High Societ, Partners for Justice y My holo love de Netflix.

Además, fue presentadora en los programas variety de belleza Beauty Bible de KBS en el 2015.