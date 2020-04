Where your eyes linger, primer drama coreano con temática homosexual masculina

Corea del Sur se prepara para el estreno de su primer drama centrado en la historia de amor de una pareja homosexual masculina.

De nombre Where your eyes linger, este webdrama se constituye como un hito para el entretenimiento surcoreano, ya que presentará abiertamente y de manera central la temática LGTB.

PUEDES VER Kim Go Eun se burló de la nariz de Lee Min Ho durante entrevista sobre The king: Eternal monarch

Si bien en el pasado algunas producciones como Life is beatiful (2010) tuvo una pareja gay, esta no tenía un rol principal a diferencia de lo que presentará la serie también llamada Before your eyes stop.

Mientras se ultiman detalles para su lanzamiento, presentamos un artículo con todo lo que necesitas saber sobre este webdrama que ha generado tantas expectativas entre los fanáticos.

Sinopsis de Where your eyes linger

El webdrama Where your eyes linger retratará la historia de amor de dos jóvenes de 18 años, Taeju y Kook. El primero, único heredero de una familia chaebol; el segundo, su fiel pero intimidante guardaespaldas.

Where Your Eyes Linger web drama bl

Where your eyes linger: actores

Este primer dorma BL tendrá como actores protagonistas a Han Gi Chan en el papel de Taeju y a Jang Eui Soo como Kook.

Han Gi Chan es reconocido entre otras cosas por su participación en Produce x 101 (en donde ocupó el puesto 57), mientras que Jang Eui Soo ha trabajado junto Jinyoung de GOT7 en He is Psychometric.

Han Gi Chan y Jang Eui Soo Where Your Eyes Linger

Where your eyes linger también tendrá una actriz: Choi Gyu Ri, famosa por sus apariciones en los videos musicales “Magic” de SUPER JUNIOR y “Dear bride” de BtoB".

La interprete dará vida a Hyemi, estudiante de transferencia que pondrá intriga entre la pareja masculina.

Choi Gyu Ri SUPER JUNIOR

Estreno de Where your eyes linger

Where your eyes linger será estrenado el 22 de mayo del 2020. Según lo confirmado hasta la fecha, contará con 8 episodios de 10 minutos de duración cada uno.

Posteriormente, se editará una versión teatral que será presentada en junio.

¿Dónde puedo ver Where your eyes linger?

Aún está por confirmarse mediante qué plataforma lanzarán Where your eyes linger, web drama producido de manera colaborativa por W Story y Energedic Company y dirigido por Hwang Da Seul, escritor de Love As Your Taste (2019) y Spring in Summer.