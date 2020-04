El dorama The World of the Married se ha posicionado con éxito en el horario estelar de JTBC, sin embargo, sus escenas de violencia doméstica y tortura vienen generando gran controversia entre la audiencia.

El 19 de abril, la emisión del episodio 8 provocó una horrorizada reacción de los internautas, desde los foros de Naver (el principal portal de Corea del Sur): solicitaron que la Comisión de Normas de Comunicaciones de Corea (KCSC) evalué el contenido del kdrama.

La escena en cuestión muestra a la personaje principal Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) siendo atacada en su casa por extraños mientras estaba sola.

Con tres minutos de duración, la escena ha sido grabada desde ángulos poco utilizados en los dramas coreanos, y muestra la perspectiva del atacante, lo que le agregaba un toque extra de violencia.

“Dios mio. ¿No sería mejor mirar desde la perspectiva de la víctima que el culpable?”, preguntó una usuaria en Naver, mientras otros comentaban que fue ‘demasiado cruel’.

The World of the Married (también conocido como: Couple’s World; World of Married Couples y The Married Life) es un remake de la serie inglesa de la BBC Doctor Foster, transmitida en 2015.

La versión coreana protagonizada por Kim Hee Ae, como Ji Sun Woo, y Park Hae Joon en el papel de su esposo Lee Tae Oh, se ha convertido en un éxito imparable desde su estreno manteniendo el 13.4 % de audiencia cautiva, según los datos de Kdramapa.

Este promedio la posiciona como el dorama con más alto rating en la historia de Corea del Sur, dejando por debajo a éxitos de taquilla como Mr.Sunshine, Goblin, SKY Castle , Crash Landing on You y el más reciente The king: Eternal monarch con Lee Min Ho, estrenado el 17 de abril.