El 21 de abril, Solar publicó en el canal oficial de MAMAMOO en YouTube, un nuevo teaser de "Spit it out”, single que da nombre a su próximo álbum solista a lanzarse el 23 de abril a las 6:00 p. m. (KST).

En el clip de 25 segundos, Kim Yong Sun (nombre real) incluye la frase “Sin prisa, pero sin pausa", que ha encantando a sus seguidores provenientes de América Latina e hispanohablantes.

“Es una señal, es una señal, Solar algún día ven para Latinoamérica”, escribió emocionada una usuaria.

Sin embargo, como apuntaron varios MOOMOO (nombre que recibe el fandom de MAMAMOO), esta no sería la primera vez que la estrella K-Pop se anima a cantar en español.

En agosto del 2018, durante un concierto en Seúl, Solar sorprendió al cantar en un perfecto español “Despacito” de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, tema que ha sido elegido por la revista Billboard, como la canción latina de la década.

Determinada a causar sensación con su nuevo proyecto musical, Solar viste un llamativo atuendo en verde neón, justificando la elección con el comentario: “I like depalook”.

Esta frase contiene la romanización de la grafía coreana para “puerro” (conocido en América del Sur como ‘poro’).

La respuesta ha encantado a su fandom, quienes vienen produciendo memes y dibujos alusivos al look de Solar.

Fanart alusivo al comentario y atuendo de Solar de MAMAMOO. Twitter. TW_17moomoo. 21 de abril, 2020.

Esto también motivó un comentario de la cuenta TC Candler, que preguntó What colors do you want? (¿es el color que quieres?, en español), autocontestándose con un “Sí” de Solar.

TC Candler es la organizadora del ranking “The 100 Most Beautiful / Handsome Faces of year”, donde Solar ocupó la posición 24 en 2019.