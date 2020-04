El 19 de abril, la fundación benéfica The Snail of Love compartió las fotografías del encuentro entre el exintegrante de WANNA ONE y ahora idol solista Kang Daniel con la bebé de dos años Kim Ji Yeon (seudónimo), que nació con problemas auditivos.

La pequeña recibió, a finales del 2019, un patrocinio proveniente de la estrella K-Pop y su fandom DANITY para que le realicen una cirugía coclear artificial.

Según informó The Snail of Love, la bebé es la primera favorecida con la donación que realizó Kang Daniel y DANITY, el año pasado. Inicialmente ‘King Daniel’ donó 30 millones de wones ( US$ 24.298,80) utilizando el nombre de su fandom.

Tras conocerse la noticia, las fanbases de ‘God Daniel’ se organizaron para realizar una donación de 60 millones de KRW (US$48.597,60) a nombre del cantante.

Kang Daniel fue invitado a una ceremonia de reconocimiento por haber donado junto a su fandom DANITY más de 60 mil dólares a favor de los niños con discapacidad auditiva.

The Snail of Love informó que tras cubrir los gastos de la cirugía de Kim Ji Yeon, el restante se utilizaría para la rehabilitación del lenguaje a niños con discapacidad auditiva.

Para incentivar a las donaciones, el cantante de 23 años autografió 5 alcancías que la fundación sorteará entre sus seguidores en redes sociales.

Kang Daniel autografías alcancias para que sean sorteadas entre quienes hagan donaciones a la ONG.

El encuentro con Kang Daniel

El 17 de abril, Kang Daniel asistió a las oficinas de The Snail of Love para la ceremonia de ‘Soul The Fan’, donde pudo conocer a Kim Ji Yeon.

Tras conocer a la pequeña, el idol K-Pop dijo: "Espero que Ji Yeon pueda escuchar sonidos en el futuro y crecer saludablemente como un niño brillante".

Asimismo, la fundación compartió en Twitter los regalos que ‘Kang Choding’ le llevó, que incluían un juguete sonoro, ropa interior para el verano y su álbum CYAN que firmó personalmente.

Regalos llevados por Kang Daniel para la bebé. Twitter, 21 de abril, 2020.

Los agradecidos padres de Kim Ji Yeon también le dedicaron unas palabras al artista.

“Gracias no solo por darle a Ji Yeon el regalo del sonido, sino también por venir a conocerla en persona. En el futuro, esperamos que Ji Yeon pueda escuchar el álbum que le diste después de recibir un tratamiento de rehabilitación del lenguaje".