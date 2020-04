GOT7 liberó su onceavo mini álbum DYE el 20 de abril kst, volviéndose tendencia en las redes sociales gracias a la calidad de su trabajo.

Con hashtags como #갓세븐_나빠이더문_6시공개 #GOT7_DYE_OUTNOW y #GOT7_DYE el grupo ídolo del K-pop demostró una vez más el impacto que tienen con cada uno de sus comebacks.

GOT7 en fotografía reciente de Dispatch. Grupo regresó con su mini álbum DYE.

Ese poder en redes ahora se materializa con su brillante desempeño en las listas musicales, principalmente en iTunes mundial, en donde su nuevo mini álbum tomó el primer puesto.

Según registros, a la 1:30 a.m. del 21 de abril (KST) DYE ocupó el lugar más privilegiado en el listado de álbumes principales en 40 países, entre estos Nueva Zelanda, Australia y más.

El tema principal del mini álbum, “Not by the moon”, cuyo MV se volvió tendencia en YouTube, también viene obteniendo buenos resultados.

Por el momento, tomando el primer lugar en el chart de canciones de iTunes en 6 países de las más diversas regiones. Como ejemplo se encuentra Perú, Ucrania y Tailandia.

Desempeño de "Not bye the moon", la nueva canción principal de GOT7.

El éxito de “Not by the moon” se refleja también en los charts en tiempo real de Corea del Sur, como Soribada y Bugs, en donde alcanzaron el pico más alto a las 8:00 a.m. del 21 de abril (KTS).

GOT7 reacciona a su comeback

Para celebrar el lanzamiento de DYE, el grupo K-pop de la JYP realizó una trasmisión en V Live. En este, reaccionaron a su comeback y compartieron detalles exclusivos sobre este.

En su presentación resaltaron comentarios como el de Bambam, quien aseguró que Jinyoung se comparó su corte de pelo con el que Park Seo Joon tenía en Itaewon class.