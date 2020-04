El 20 de abril, durante la emisión del onceavo episodio del programa de variedades Love of 7.7 Billion de JTBC, el panel debatió sobre los comentarios maliciosos, dando la oportunidad a Kim Heechul de SUPER JUNIOR para opinar sobre lo ocurrido con Sulli y Goo Hara.

“Estuve cerca de ambas amigas y lo que me hizo enojar más después de lo que sucedió es que las personas dividen los géneros para pelear”.

“Los hombres publican comentarios de acoso sexual y las avergüenzan, mientras que las mujeres las llaman una vergüenza para su género, las culpan y critican. Las destrozaron y esto sucedió”.

Las palabras de Heechul recuerdan lo sucedido a Sulli durante su último live en Instagram, cuando por unos segundos se dejó ver una franja de su senos, lo que motivó una ola de comentarios despectivos. En el caso de Goo Hara, ella mantuvo una relación tóxica con su novio, quien la amenazó con publicar un video sexual de ella.

“Me sorprendió ver los comentarios cuando me conecté en línea para hacer una publicación de condolencias", explica Kim Hee Chul sobre su decisión de poner en privado su cuenta en noviembre del 2019.

Heechul de SUPER JUNIOR desaparece de redes sociales tras muerte de Goo Hara. Noviembre, 2019.

"Pensé que quería ser una celebridad por el resto de mi vida, pero ya era lo suficientemente malo como para preguntarle a Shin Dong Yup como consejo. Estaba tan enojado que corté todos los SNS. Cada vez que veía los comentarios me enojaba más”.

“La amiga que me dejó hace poco (Sulli) dijo que estaba yendo a un programa hablando de comentarios maliciosos con Shin Dong Yup. Estaba preocupado por ella, pensando si su mentalidad estaría bien, pero parecía tan feliz después de aparecer en el programa”, dice ‘Heenim’ en referencia al show The Night of Hate Comments, lanzado en junio del 2019.

Para Heechul, tras aparecer en el programa Choi Jin Ri (nombre real de Sulli) se veía fortalecida en su amor propio.

“Creo que la energía de trabajar con otras personas fue buena después de perder la autoestima y pensar que era una persona que no era necesaria en este mundo. Después de hablar con hyung (Shin Dong Yup) y los fanáticos, se dio cuenta de que la necesitaban”.

Tras estas palabras, Shin Dong Yup recuerda la pregunta que le hizo a Sulli y cuya respuesta aun le duele.

“Le pregunté cuándo fue más feliz. Ella respondió: ‘Nunca hubo un momento en que fuera realmente feliz’. Qué difícil debe haber sido para nuestra amiga decir que nunca fue realmente feliz".