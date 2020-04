GOT7: la reacción de los idols a su comeback con “Not by the moon”

Luego de una larga espera, GOT7 realizó su comeback por todo lo alto con su onceavo mini álbum titulado DYE y se apoderaron de las redes con el lanzamiento de su MV “Not by the moon” por YouTube.

El grupo K-pop dominó Twitter con los siguientes hashtags: #갓세븐_나빠이더문_6시공개 #GOT7_DYE_OUTNOW #GOT7 #IGOT7 y #GOT7_DYE.

A 3 horas de haber lanzado el MV “Not by the moon”, a través de YouTube, superó las 850.000 reproducciones.

Para realizar las promociones del onceavo mini álbum de GOT7, JYP Entertainment organizó un evento que fue transmitido en vivo por medio de V Live.

En un comienzo se había ideado un show junto a sus fans. Sin embargo, debido a las nuevas medidas de salubridad por la pandemia del coronavirus, se optó por realizarlo sin público.

Ante esta situación, uno de los miembros de GOT7 bromeó al respecto.

Reacción de GOT7

En una de las actividades del evento por el lanzamiento de DYE, los idols K-pop debían de ver en pantalla grande la sesión de fotos que realizaron para las promociones.

La reacción de GOT7 provocó un momento divertido durante la transmisión en vivo por V Live.

Comentarios de GOT7

BAM BAM reveló que cuando se cortó el cabello Jinyoung fue el primero en verlo y comparó su look con el del protagonista del dorama Itaewoon class.

Cabe mencionar que Park Jin Young, fundador de JYP Entertainment, apoyó en la composición de la canción “Not by the moon” de GOT7.