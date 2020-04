El 20 de abril, según lo anunciado previamente, Chung Ha presentó el video concept de su próximo comeback con el single “Stay Tonight”.

El clip —lanzado en simultáneo en Instagram y Twitter— se presenta bajo el titulo ‘SAVAGE’, mientras se recalca que el 27 de abril a las 6 p. m. KST se lanzaría el último trabajo musical de la estrella K-Pop.

Un día antes, se presentó otro concept clip bajo el nombre ‘NOBLE’, ambos videos desarrollan una estética oscura en rojo, con Chung Ha llevando un tocado de joyería con un aro en la nariz y maquillaje intenso en los ojos.

Paralelo a ello, la estrella nacida el 9 de febrero de 1996 protagoniza la nueva campaña de la marca de calzados de lujo SUECOMMA BONNIE.

A través de una editorial de moda, que presenta a Chung Ha como la ‘nueva chica de verano’, la intérprete de “At The End of It” aparecerá en la edición de mayo de revista Harper’s BAZAAR Korea.

“El brillante verano de Chung Ha, que disfruta de la nostalgia del mediodía, y recibe la luz del sol que cae sobre el horizonte azul”, describe el magazine la sesión fotográfica con la idol K-pop.

Las imágenes de Kim Chan Mi (nombre real) la presentan luciendo prendas de Calvin Klein y Juicy Couture, entre otros, además de calzar lo último de la colección summer 2020 de SUECOMMA BONNIE, que anteriormente también fueron promocionados por la actriz Song Hye Kyo.