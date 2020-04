El 20 de abril (KST), el programa de noticias coreano TV Daily publicó un informe anunciando que el rapero Loco (30 años) y la actriz Stephanie Lee (28) mantenían un romance desde hace un año.

Esto motivó a que un vocero de la agencia AOMG, que representa a Kwon Hyuk Woo (nombre real del rapero) confirmará la relación, según reporta Naver.

Por su parte, YNK Entertainment compañía que gestiona la carrera de la modelo y actriz Stephanie Lee evito profundizar en los detalles expresando: "Es una cuestión de privacidad de la artista”.

La agencia de Stephanie Lee no brindó mayor detalle de su relación con el rapero Loco.

Por su parte, el portal Sina informa que ambos famosos coreanos fueron presentados por amigos en común a inicios del 2019. Luego de mantener el contacto, se hicieron más cercanos a pesar de que Loco se alistó como oficial de policía como parte de su servicio obligatorio en febrero de ese mismo año.

Loco durante una actividad como parte de su servicio obligatorio. Instagram, mayo del 2019.

Loco inició su carrera después de ganar la primera temporada de Show Me The Money (SMTM) en 2012. Luego de ello, siguió adquiriendo fama con el lanzamiento de varios singles, hasta 2014 cuando presenta su primer mini álbum Bleached.

De igual forma ha colaborado con el OST de varios kdramas, registrando dos colaboraciones con MAMAMOO, la primera para She’s So Lovable del 2016 con el tema This Song. La más reciente es con Hwasa en Don’t Give It To Me del 2018.

Por su parte, la actriz de origen americano Stephanie Lee es conocida por participar en varios doramas siendo los últimos The Last Empress (SBS, 2018-2019) y Wings, Fly Up (KBS2, 2020).