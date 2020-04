El actor de cine Shah Rukh Khan fue invitado a participar en el One World Together at Home, evento realizado el 18 de abril que reunió a celebridades y artistas de todo el mundo.

La transmisión online que duró más de ocho horas mostró presentaciones musicales y discursos de los famosos, quienes incentivaron a la audiencia a cumplir las indicaciones de prevención contra el nuevo coronavirus.

Shah Rukh Khan en evento de Global Citizen

Durante su intervención, SRK señaló las dificultades con las que lidia su país natal para enfrentarse a esta nueva enfermedad.

“India enfrenta uno de los mayores retos de su historia. Con una población superior al billón de ciudadanos, la propagación de COVID-19 tendrá un impacto negativo en nuestro país, al igual que en el resto del mundo”, afirmó.

Agregó además que es necesaria la participación de todos, en la medida de sus posibilidades.

“Luchar contra la crisis pasará factura y es momento de tomar acción. Estoy trabajando con un equipo para proveer equipos de protección, centros de cuarentena, comida para pacientes, hospitales y hogares. Pero para vencer a la pandemia, el mundo debe unirse”, urgió la estrella de Bollywood.

Para finalizar, animó a la audiencia a contactar “líderes mundiales y del sector privado pidiéndoles que contribuyan al Fondo de Solidaridad de la OMS, de modo que puedan seguir ayudando a los lugares más golpeados”.

Luego se despidió instando a sus compatriotas a mantenerse fuertes en estos momentos de dificultad.

Mira el video:

Como hizo referencia en su discurso, Shah Rukh Khan es una de las celebridades en India que colabora directamente con el fondo gubernamental de su país.

A través de sus redes sociales, el actor da cuenta de sus acciones como figura pública para reunir apoyo hacia las poblaciones más vulnerables.