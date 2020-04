MONSTA X acapara portadas y editoriales de las principales revistas de moda en mayo

El 18 de abril, la versión coreana de la revista Harper’s Bazaar reveló la editorial fotográfica protagonizada por Shownu, Minhyuk y Jooheon de MONSTA X.

Fotografiados con una película de 35 mm y una polaroid analógica (según puntualiza el medio), los integrantes del grupo K-Pop mostraron su unidad pictórica con un estilo retro chic para la edición de mayo.

Mientras tanto, la publicación adelanta que esta edición incluye una entrevista escrita a mano por los tres miembros.

MONSTA X: Shownu, Min Hyuk y Joo Heon conforman un elegante trío pictórico para HARPER’S BAZAAR.

Por otro lado, la revista MAPS reveló su sesión fotográfica con el maknae de MONSTA X, I.M.

El fondo oscuro resalta los coloridos atuendos que luce ‘Kkukkungie’, como la sudadera de Polo Ralph Lauren valorizada en US$398 dólares, y el polo Saranac Maine de la misma marca americana, combinado con piezas de la colección spring-summer 2020 de Youser.

MONSTA X: I.M. con sudadera Polo Ralph Lauren. Editorial fotográfica de MAPS magazine. Captura IG monstaxoutfits.

MONSTA X: I.M. con camiseta Ralph Lauren. Editorial fotográfica de MAPS magazine. Captura IG monstaxoutfits.

MONSTA X: I.M. con piezas de Youser. Editorial fotográfica de MAPS magazine. Captura IG monstaxoutfits.

En otra de las imágenes se puede ver al ‘Dark maknae’ con una camiseta de US$210 dólares de la marca italiana Golden Goose.

MONSTA X: I.M. con piezas de Golden Goose. Editorial fotográfica de MAPS magazine. Captura IG monstaxoutfits.

Sin adelantar imágenes, Dazed Korea anunció el 17 de abril a través de Instagram que la edición de mayo contendrá un especial con Kihyun de MONSTA X. El idol recientemente fue noticia por su participación con la canción Again spring para el OST del dorama Meow, the Secret Boy, también conocido como Welcome.

Finalmente, Hyungwon ‘Manga prince’ anunció a través de la aplicación de TikTok su aparición en la edición del siguiente mes de la revista NYLON Korea.

‘Prince Chae Hyungwon’ también aprovechó para enviar un saludo al fandom de MONSTA X, MONBEBE.