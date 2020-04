Lee Min Ho expresa su molestia por las ‘colas de caballo’ [VIDEOS]

El segundo episodio de The King: Eternal Monarch, emitido el 18 de abril, ha contado con un detalle que ha captado la atención de los aficionados a los dramas coreanos, también conocidos como kdrama o doramas.

Tras descubrir ciertas detalles coincidentes entre The King: Eternal Monarch y Queen In Hyun’s Man del 2012, ahora los internautas encontraron que los personajes interpretados por Lee Min Ho, evidencian un rechazo al peinado cola de caballo o ‘ponytail’.

En The King: Eternal Monarch, una escena ocurrida dentro de la primera media hora, presenta una conversación entre Lee Gon (Lee Min Ho) y Jung Tae Eul (Kim Go Eun) en la recepción del hotel.

En ese momento, Jung Tae Eul ata su cabello en una cola de caballo, mientras que el rey le expresa molesto que no lo haga.

Hace 7 años, sucedía una situación similar en el kdrama The Heirs (Herederos), con Lee Min Ho y Park Shin Hye.

En la escena, Kim Tan (Lee Min Ho) deshace con sus manos el peinado de Cha Eun Sang (Park Shin Hye), en uno de los momentos más memorables de este personaje.

Algo parecido ocurrió en Legend of the Blue Sea (también conocido como Remember the Blue Sea), del 2017.

Ahí, Heo Joon Jae (Lee Min Ho) tira de la coleta de Sim Chung (Jun Ji Hyun) deshaciendo su peinado, pidiéndole además que no se peine así.

Además de notar estas coincidencias en las tres producciones de SBS, los internautas han tomado Twitter para hacer revelar otro curioso ‘detalle’ entre The King: Eternal Monarch y Legend of the Blue Sea.

En el primero Jung Tae Eul detiene a Lee Gon, mientras este intenta explicar su fantástica historia. Y en el dorama del 2017, la sirena Shim Chung también es llevada tras las rejas por decir que no era una persona de este mundo.