Fanáticos del cantante chino Zhu Zhi Wen atacan su casa para obligarlo a tomarse fotos con ellos

El 19 de abril, el portal asiático Sina reportó la terrible agresión que sufrió la casa del famoso cantante Zhu Zhi Wen cuando este retornó a su hogar en el poblado de Zhulou, en la provincia de Shandong, China.

Según se informó el cantante volvió a pueblo natal para pasar junto a su familia el periodo de cuarentena impuesto por la expansión del coronavirus (COVID-19).

No obstante, al correrse la noticia de su llegada no fueron pocas las personas que lo celebraron y se acercaron a su casa pidiendo que salga para poder tomarse un selfie con él.

Entre estos fanáticos se encontraba un grupo de personas alcoholizadas, siendo uno de ellos, quien, cansando de la espera, rompe de una patada la puerta del hogar de Zhu Zhiwen.

El cantante junto a su esposa intentaron aplacar los ánimos saliendo con paquetes de agua para la gente congregada a las afueras de su casa. Sin embargo, apenas salieron fueron rodeados y les arrancaron los envases no permitiendo que los distribuya ordenadamente.

Zhu Zhi Wen y su esposa trajeron agua para invitar a la gente pero estos se lo arrebataron de las manos.

Las imágenes de la agresión a la casa de Zhu Zhi Wen se han hecho viral en Weibo, la principal red social de China, donde los internautas condenaron el accionar de los aldeanos.

Horas más tardes Zhu Zhi Wen grabó un video agradeciendo la preocupación por su caso, al tiempo que informaba que no tomará medidas legales contra los perpetradores, teniendo en cuenta que estaban borrachos en ese momento.

Zhu Zhiwen grabó un video en Internet expresando su gratitud a todos por prestar atención al asunto.

Zhu Zhi Wen (conocido en Vietnam como Chu Chi Van), es un agricultor que ganó fama tras participar en 2011, en la audición para el reality show “I’m a Big Star”, de Shangdong TV.

Vestido humildemente con un viejo abrigo militar Zhu Zhi Wen realizó una poderosa interpretación de la canción “Eastward Rush the Torrential Currents of the Yangtze”, tema del drama Romance of three kingdoms.

Desde entonces ha adquirido una fama impresionante siendo llamado el ‘Susan Boyle de China’. Medios como Sina y QQ reportan que a lo largo de varios años hasta la actualidad el cantante ha realizado numerosas donaciones para mejorar la calidad de vida de sus vecinos en su pueblo natal, a pesar de que su residencia actual está en otra ciudad.