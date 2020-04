Han So Hee confiesa admirar a su rival en polémico dorama The world of the married

Han So Hee ha capturado la atención por su papel en The world of the married, producción de JTBC que acumula altos índices de sintonía en cada episodio.

Su belleza y talento la han puesto en el ojo de conocidas marcas y ahora protagoniza un elegante editorial para la revista Grazia, donde reveló sus experiencias al participar en el dorama.

Han So Hee

En la ficción, So Hee encarna a Da Kyung, la joven amante de Lee Tae Oh. Consultada sobre su personalidad en la vida real, la actriz se distanció de la ‘máscara’ que lleva su personaje.

“Da Kyung parece ser huraña y reservada, pero yo soy más relajada. Me gusta hablar con la gente y tengo facilidad para hacer amigos, incluso con gente que no conozco bien”, explicó.

Da Kyung es una instructora de pilates que se involucra con el esposo de la Dra. Sun Woo

También reconoció que la bailarina a la que interpreta es mucho más emocional que ella. “Yo creo que soy más racional al tomar decisiones, no soy del tipo que actúa impulsivamente”.

Han So Hee para la revista Grazia

Han So Hee además resaltó la admiración que siente por la experimentada intérprete Kim He Ae. Ella es la protagonista de The world of married y por ende, su rival en la ficción.

“Después de ver todos sus proyectos pasados y verla actuar conmigo de cerca, empecé a pensar ‘quiero ser como ella’. Las mujeres que ha interpretado son fuertes y guían la historia”, comentó.

El remake coreano de la serie Doctor Foster aún continúa en emisión, y está cerca de superar en índices de audiencia a otro éxito de la televisión por cable: Sky Castle.