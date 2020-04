El 17 de abril, Netflix estrenó The king: eternal monarch, la nueva producción de SBS que marca el regreso a los doramas de Lee Min Ho y Kim Go Eun.

De acuerdo a Nielsen Korea, el dorama obtuvo entre 10.1% y 11.4% de índice de audiencia, estableciendo un nuevo récord para SBS en cuanto a estrenos para un fin de semana y poniéndose a la par de otras exitosas producciones como The fiery priest (10.4%), Vagabond (10.4%) y Hyena (10.3%).

The King: Eternal Monarch: reseña del primer episodio

La historia desarrollada por Kim Eun Sook inicia con Jung Tae Eul (Kim Go Eun) interrogando a Lee Rim (Lee Jung Jin) por el asesinato de su medio hermano, el emperador Sun Hwang Je (Kwon Yul). El magnicida justifica sus acciones señalando que lo hizo para obtener una flauta mágica.

Se presenta un flashback que dirige a 1994, cuando Lee Rim junto a sus hombres matan al monarca. En medio de la escena aparece el príncipe heredero Lee Gon (Jung Hyun Joon) de 10 años de edad, quien rompe la flauta con un espada, para luego ser ahorcado por su tío, siendo rescatado por un encapuchado.

Antes de desmayarse Lee Gon logra quedarse con la identificación que traía su salvador en el cuello, pertenece a la agente de Policía Jung Tae Eul.

Lee Rim huye por un bosque de bambú donde abre un portal a una Corea del Sur paralela, gobernada por una democracia y donde la familia real no existe.

En el mundo del ahora rey, Lee Gon, han pasado 24 años, siendo ahora un adulto. Conserva la mitad de la flauta dentro del mango de una empuñadura.

Un personaje utilizando una sudadera con capucha de conejo capta la atención de Lee Gon (Lee Min Ho), quien lo persigue a caballo hasta el bosque de bambú, atravesando el portal donde después de recorrer la ciudad se encuentra con Jung Tae Eul.

Curiosidades de The king: eternal monarch

Es la segunda vez que la actriz Kim Young Ok actúa junto a Lee Min Ho. La primera vez fue en Boys over flowers (2009), donde interpretaba a la jefa de empleadas de Jun Pyo.

Después del primer episodio, Netflix lanzó en YouTube el MV oficial de “ I just want to stay with you”, tema principal del OST de The king: eternal monarch, interpretado por Zion.T.

En el avance del segundo episodio se escucha la voz de Hwasa de MAMAMOO cantando “Orbit”.

Las escenas más compartidas en Twitter e Instagram, son la que presentan el bromance entre Lee Min Ho y Woo Do Hwan.

El reloj que luce Lee Min Ho esta valorizado en USD 3,325 y pertenece a LONGINES Master Collection 40MM Watch.

Las botas blancas de Jung Tae Eul son de SUECOMMA BONNIE, modelo Albany Ankle valorizadas en USD 351,91.

Los aretes que usa la primera ministra Goo Seo Ryung ( Jung Eun Chae) son de BOUCHERON Plume De Paon y su precio es de US$51,3, mientras que los de Jung Tae Eul (Kim Go Eun) son de ELLEPEUT Petit Earring, (14K Yellow Gold) y valen US$ 212.13.

