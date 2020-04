Shin Min Ah: “No quiero volver a mi adolescencia. Viví lo suficiente y fue difícil”

El 17 de abril, la edición coreana de la revista de moda Cosmopolitan reveló en su cuenta de Instagram la sesión fotográfica y entrevista con la actriz y modelo Shin Min Ah.

Además de adornar la portada de mayo, la actriz de 36 años habla de su último proyecto, el drama de fantasía Vacation, al lado de la veterana Kim Hae Sook, y cuyas grabaciones se vieron apresuradas por la expansión del nuevo coronavirus.

“El COVID-19 se extendió en medio de la filmación, lo que lo hizo física y mentalmente difícil”.

Editorial fotográfica dirigida por Jeon So Young con la actriz Shin Min Ah para Cosmopolitan. Mayo, 2020.

Según explica, la historia de Vacation le ayudó a reflexionar sobre la relación con su madre.

“Somos tres hermanos y hermanas, y mi madre crió a tres hijos a una edad más joven que yo ahora. Entonces, incluso si hay algo lamentable para mi madre, lo entiendo. En estos días, mi madre es como una amiga”.

Shin Min Ah protagoniza editorial de belleza para la línea de maquillaje de Chanel. Cosmopolitan. Mayo, 2020.

A 20 años de su ingreso al mercado del entretenimiento, primero como modelo y luego como actriz en el dorama Beautiful Days (SBS, 2001), la novia de Kim Woo Bin explica qué ha significado todo esto para ella.

“En el pasado, estaba demasiado ocupada y era consciente de los que pasaba a mi alrededor, pero no de mí misma. Así que no creo que haya tenido tiempo de cuidarme. Ahora me siento feliz y siento que el trabajo es divertido”.

Shin Min Ah agrega: “Es divertido verme cambiar con el tiempo, cambiar según el concepto y hacer frente a las cosas cuando no van bien. La gente que me rodeaba a menudo me había preguntado la razón por la que soy tan enérgica”.

A la pregunta si le gustaría volver en el tiempo y cambiar algo, la protagonista de My girlfriend is a Gumiho (SBS, 2010), dice: “No quiero volver a mi adolescencia, a los veinte años. Viví lo suficiente y fue difícil. Siento mucho, pero es la edad en que tengo que planificar mucho y creo que será difícil hacerlo una vez más”.