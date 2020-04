Una confusión de Ten y su staff ha revelado el proyecto online que la subunidad de NCT, WayV, se encuentra actualmente preparando para sus fans de todo el mundo.

Esto sucedió en su más reciente trasmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram. Además de dar actualizaciones sobre sus actividades, el idol K-pop de origen tailandés resolvía preguntas de los seguidores.

Ten en Instagram.

Precisamente la confusión con respecto a una de estas terminó por hacer pública la sorpresa de WayV.

Como se sabe, además de ser integrante de NCT y de las subunidades de este WayV y NCT U, Ten pertenece a SuperM, grupo formado por miembros estratégicos de grandes boybands de la SM Entertainment.

SuperM se encontraba a pocas horas de presentarse en el concierto online que tuvo como curadora a Lady Gaga y en el que participaron decenas de estrellas mundiales: el One World: Together at Home.

SuperM

En este contexto, el bailarín principal de NCT leyó una de las preguntas que sus seguidores le enviaban en tiempo real. Esta decía: “¿Ten, a qué hora es el concierto online en el que vas a estar?”.

Ten de NCT y SuperM durante su live de Instagram.

Después de dudar consultó a su manager si ‘ya lo habían anunciado’. Al obtener una respuesta afirmativa, continuó diciendo que no estaba seguro acerca de ‘la hora del concierto en vivo de WayV’ cuando fue interrumpido por su representante.

“No lo anunciamos, me he confundido”, le señaló. Ten se dirigió a sus fans para pedirles disculpas, pero al darse cuenta del gran error gritó fuertemente y dijo que lo ‘había arruinado de nuevo’.

Aunque este concierto online de WayV aún no ha sido confirmado, para los fans la palabra de Ten es garantía y por eso celebran en redes sociales la enorme sorpresa que les regaló el ídolo.