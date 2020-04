La transmisión online de los conciertos de BTS en el Bang Bang Con ha sido un éxito total. El primer día cerró con 22 millones de vistas en el canal de YouTube y con el nombre del evento encabezando las tendencias globales por más de seis horas.

Para ARMY, la experiencia ha sido emocionante, pues Big Hit permitió que los lightsticks (elementos luminosos que se usan en los conciertos) también pudiesen vincularse desde casa vía Bluetooth.

Evento de BTS permitirá el acceso gratuito a conciertos del grupo K-pop.

Sin embargo, y sobre todo para este lado del mundo, los fanáticos de los surcoreanos deben conectarse en horas de la madrugada. ¿Cómo resistir las 11 horas de transmisión?

Para ello, los integrantes de BTS sorprendieron con cortos videos en el intermedio entre concierto y concierto con recomendaciones para evitar el entumecimiento o cansancio.

Jin, J-Hope y V aparecieron con una ligera rutina de estiramiento para relajar los músculos del cuello, la espalda y la cintura.

Además, pensando en la salud de sus fans, les recordaron descansar momentáneamente sus ojos.

En el siguiente clip, Yoongi y Jimin muestran otros ejercicios para ARMY que se conecta a la transmisión online desde sus casas.

“Ahora que hemos relajado el cuerpo divirtámonos en el concierto”, acotó Suga.

Cada día del Bang Bang Con se proyectan cuatro conciertos y cada uno dura aproximadamente tres horas.

BTS Bang Bang Con

En el segundo día de transmisión, los fans verán los shows de la era Wings, Love Yourself y el fanmeeting BTS Muster Happy Ever After. Durante ello, es importante que ARMY pueda consumir snacks y se mantengan hidratados.

