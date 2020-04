SuperM EN VIVO Concierto One World Together at Home LIVE STREAM: horario, canal y dónde ver transmisión online

Lady Gaga lidera el concierto One World Together at Home, un evento benéfico para apoyar a la Organización Mundial de la Salud y Ciudadanos (OMS) en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

La line-up del show incluye artistas de talla mundial y los chicos de SuperM han sido incluidos, para alegría de sus millones de fanáticos.

En este artículo compartiremos los datos necesarios para que no te pierdas el Concierto One World Together at Home, y en especial el performance de SuperM.

¿Cuándo será el concierto One World Together at Home EN VIVO ONLINE?

La fecha que anunció Lady Gaga para realizar este evento benéfico será el sábado 18 de abril de 2020. No se han anunciado cambios.

SuperM en el One World Together at Home

¿Qué artistas estarán en el One World Together at Home?

Los artistas que se han comprometido a participar en el One World Together at Home son de diversos géneros musicales y nacionalidades. Todos unidos con un solo fin: apoyar en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Concierto One World Together at Home: lineup

SuperM fueron los únicos idols K-pop anunciados para este evento mundial.

Cabe mencionar que la transmisión se realizará de dos formas, una televisada y otra por live streaming.

Los artistas convocados por digital stream son: Adam Lambert, Anitta, Becky G, Charlie Puth, Danani Gurira, Jason Segel, Jessie J, Juanes, Kesha, Lewis Hamilton, Liam Payne, Luis Fonsi, Natti Natasha, Nial Horan, Rita ora, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastian Yatra, SuperM, The Killers, entre otros.

SuperM en el One World Together at Home

Los artistas convocados para transmisión por televisión son: Alicia, Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe, Camila Cabello, Chris Martin, David y Victoria Beckham, Eleen Degeneres, Elton John, J Balvin, Jennifer López, Lady Gaga, Maluna, Pharell Williams, Priyanka Chopra, Sam Smith, Shawn Medes, Taylor Swift, Usher, entre otros.

Y los anfitriones de este espacio serán: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Cobert.

SuperM, One World Together at Home, en vivo, Live streaming, YouTube

¿Qué canal transmitirá One World Together LIVE STREAM ONLINE?

Los canales que se han sumado son más de 50 alrededor del mundo.

SuperM en el One World Together at Home

A continuación, te detallamos cuáles son, según sus países:

One World Together at Home horario en Perú y México: MTV, BBC Music, Univision, TNT, E! Entertainment, Sony Chanel

One World Together at Home horario en Colombia: Todas las marcas bajo el canal Caracol TV.

One World Together at Home horario en Argentina: Telefe y MTV Argentina

One World Together at Home horario en Chile: Chilevision, TNT, E!.

One World Together at Home horario en Estados Unidos: NBC, ABC y CBS.

One World Together at Home horario en Paraguay: Rede Globo

One World Together at Home horario en España: La 1, Paramount Network, Playz, RTVE Digital y Comedy Central.

One World Together at Home horario en Brasil: Globo

Otros: Alibaba Group, Bell media, iHeart RADIO, Live x Live, Multi Choice Africa, Channel 5, Network 10, BET, CMT, Logo, MTV2, Pop y TV Land.

¿Dónde ver el concierto One World Together at Home EN VIVO?

Asimismo, podrás seguir el concierto por plataformas digitales como: Prime Video de Amazon, Apple, Facebook, Twitter, YouTube, Tidal, Time Live, Tune In, Twich, Yahoo, E! online Latino, entre otros.

¿A qué hora será el One World Together at Home EN VIVO ONLINE?

One World Together at Home horario en Perú:

Transmisión digital: 1:00 p. m. y transmisión por TV: 7:00 p. m.

One World Together at Home horario en Colombia:

Transmisión digital: 1:00 p. m. y transmisión por TV: 7:00 p. m.

One World Together at Home horario en Ecuador:

Transmisión digital: 1:00 p. m. y transmisión por TV: 7:00 p. m.

One World Together at Home horario en Argentina:

Transmisión digital: 3:00 p. m. y transmisión por TV: 9:00 p. m.

One World Together at Home horario en Chile:

Transmisión digital: 2:00 p. m. y transmisión por TV: 8:00 p. m.

One World Together at Home horario en Uruguay:

Transmisión digital: 3:00 p. m. y transmisión por TV: 9:00 p. m.

One World Together at Home horario en México:

Transmisión digital: 1:00 p. m. y transmisión por TV: 7:00 p. m.

One World Together at Home horario en Estados Unidos:

Transmisión digital: 2:00 p. m. y transmisión por TV: 8:00 p. m.

One World Together at Home horario en España: (19 de abril)

Transmisión digital: 8:00 p. m. y transmisión por TV: 2:00 a. m.

¿Cómo ver a SuperM en el concierto One World Together at Home LIVE STREAM?

Los fans estarán conectados en las diversas redes sociales y seguirán en vivo el performance de SuperM a través de los siguientes hashtags: #TogetherAtHome y #SuperM.

Además los seguidores del grupo K-pop se han organizado para agregar la cuenta oficial: @superm.

Como antesala a la presentación de SuperM, Spotify creó una lista musical de los artistas que participarán en el One World Together at Home. Podrás acceder desde el siguiente enlace: AQUÍ.