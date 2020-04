El actor Lee Joon Gi cumple 39 años y lo celebra demostrando su vigencia en el mundo del entretenimiento surcoreano.

Con más de 30 producciones en las que ha participado, entre las que destacan doramas como Moon lovers y Arang y el magistrado, el intérprete ultima detalles para su más reciente lanzamiento.

Lee Joon Gi, actor coreano que hoy cumple 39 años.

Se trata de Flower of evil, serie de suspenso y drama que promete ser una de las más importantes de la tvN, canal que se encargará de su emisión programada para junio del 2020.

Junto a Moon Chae Won, Lee Joon Gi interpretará a la pareja de casados cuyo conflicto da vida a este dorama por las características únicas de los roles: él, un psicópata que cambió su identidad para ocultar su pasado de su esposa; ella, una detective de homicidios que busca descubrir la verdad.

Mientras se espera el estreno de Flower of evil y con motivo de su cumpleaños número 39, fans recuerdan los doramas de este intérprete caracterizado por su prolífico listado de trabajos, la mayoría de estos considerados de clase A.

Entre estos tenemos los ya mencionados Moon lovers (2016) y Arang y el magistrado (2012). De manera coincidente, ambos retrataron un romance ambientado en el período antiguo.

El actor también participó en Moon lovers: scarlet heart junto a IU.

No obstante, estuvieron claramente diferenciados, ya que el primero, en el que trabajó junto a la idol K-pop IU, resaltaba por sus fuertes dosis de drama mientras que el segundo, por sus épicos momentos de humor al lado de Shin Min Ah.

Menciones importantes son los melodramas Two weeks (2013) y The Joseon shooter (2014), la serie histórica Scholar who walks the night (2015), el webdrama de romance 7 first kisses (2017), el thriller Criminal minds (2017) y más.

Sin embargo, sin lugar a dudas su papel más valioso es el que interpretó en My girl, dorama del 2005.

Aunque en este no fue el protagonista, su personaje secundario (el rival de amores de Lee Dong Wook) gustó tanto que le sirvió para impulsar su carrera y situarse en el listado de actores que son amados por el público coreano y por las grandes cadenas de entretenimiento.