La ex integrante de 2NE1 Minzy utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que finalizó el contrato que tuvo por más de cuatro años con la agencia llamada The Music Works.

La artista surcoreana publicó un extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde realizó una serie de revelaciones sobre las limitaciones que tenía al pertenecer a la empresa surcoreana.

“Nueva partida. A partir de hoy, he dejado mi agencia y he sido libre. Para los fanáticos que siempre apoyan, negociamos con la agencia y terminamos la disputa rápidamente”, empezó el comunicado de Minzy.

“En los últimos años, no he podido mostrarme activa, por lo que siempre me sentí apenada. De ahora en adelante, puedo mostrarme con más frecuencia y dando lo mejor de mí”, agregó la idol K-pop.

Asimismo, la artista surcoreana reveló que continuará con su carrera como solista bajo el nombre de Minzy.

“En el futuro, me verán con una apariencia más brillante y segura sobre el escenario para ser conocida con el nombre de Minzy. Sobre todo con los fanáticos que siempre están pendientes de mí. Me comunicaré más seguido con todos. Gracias”, concluyó el comunicado en Instagram.

Minzy ex 2NE1 en Instagram

Como era de esperarse, los seguidores de Minzy le dejaron todo tipo de mensajes de apoyo por esta nueva etapa en su carrera musical.

“Siempre te apoyaré. ¡Cuídate mucho!”. “Soy Blackjack desde que debutó 2NE1 y te seguiré ahora más que nunca”. “Lo harás excelente. ¡Go, go, Gong Minzy!”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

Minzy dejó YG Entertainment en 2016. El mismo año firmó un contrato con The Music Works para continuar una carrera como solista.