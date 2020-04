La curiosa reacción de Kim Go Eun con Lee Min Ho cuando se confundió en rueda de prensa

El 17 de abril se estrenará el drama coreano The king: eternal monarch y sus actores Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Jeong Eun Hae, Kim Gyeong Nam y Lee Jeong Jin, se presentaron en una conferencia de prensa para hablar sobre sus expectativas.

Los artistas de doramas se presentaron frente a los medios respetando los lineamientos de salubridad interpuestos debido al coronavirus para realizar la presentación oficial de la nueva producción de la SBS.

Durante la conferencia, los actores protagonizaron curiosas anécdotas, como la reacción de Kim Go Eun con Lee Min Ho, luego de que este se confundiera frente a todos.

El actor reveló que deseaba ser llamado ‘hyung’ por Woo Do Hwan y ‘noona’ por la protagonista del Kdrama, esta confusión provocó que la actriz le golpeara levemente el brazo.

Cuando Kim Go Eun tuvo este particular actuar, Lee Min Ho solo atinó a reír porque fue consiente de su error y contagió su humor a los otros actores del elenco de The king: eternal monarch.

El termino que debió utilizar Lee Min Ho era ‘oppa’ y no ‘noona’. El primero es usado por una mujer hacia un hombre mayor, mientras que la segunda palabra es cómo se refiere una fémina a otra con más edad.

En otro momento, el protagonista de The king: eternal monarch reveló que no dudó en aceptar la propuesta de trabajo, debido a que se encontraba tres años alejado de la industria.

Asimismo, Lee Min Ho indicó que no dudó en sumarse a la producción al enterarse que Kim Eun Suk era el escritor del dorama.

De igual forma, Kim Go Eun dijo que confiaba en obtener buenos resultados con The king: eternal monarch, pero acotó sentirse nerviosa y espera no decepcionar a sus fanáticos.