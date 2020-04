Cambio de planes. Kim Hyeonbin, conocido por su participación en Produce X 101, sorprendió con un nuevo anuncio respecto a su carrera.

Durante el 2019, el joven rapero representó a la agencia Source Music en el reality K-pop de Mnet, donde fue parte de la performance “Move” (canción producida por Zico).

Lamentablemente, Hyeonbin dejó el programa al ocupar el puesto 30 en la ronda de eliminación del episodio 11.

Hyeonbin en Produce X 101: performance de "Move" para la evaluación de concepto.

Tras ello, el futuro del trainee era una gran incógnita. En enero, se confirmó que el cantante había salido de la agencia Source Music.

No obstante, su madre habló con el medio TopStarNews y reveló que continuaba preparándose en otra agencia con la meta de poder debutar como idol.

Sin embargo, este 15 de abril llegó una actualización de la situación actual de parte del mismo Hyeonbin.

El aprendiz de idol creó su propia cuenta de Instagram y además de saludar a sus fans expresó que su rumbo cambiaba por el momento.

Hyeonbin en Instagram

“He dejado mi compañía; estoy cantando y estudiando con el objetivo de ingresar a la universidad”, afirmó en su primera publicación.

Además, anunció que continuará en contacto con sus seguidores con una canal de YouTube.

Este lleva el nombre de Billboard Man y ya se pueden disfrutar algunos covers: “Try” de Park Won y “We Loved” de BOL4 & 20 years of age.

A su paso por Produce X 101, Hyeonbin captó la atención por su desenvolvimiento como rapero y bailarín. Pasó de la clase D al nivel A luego de su evaluación.

Participó en la performance de No More Dream de BTS y obtuvo el puntaje más alto de su equipo; sin embargo, no logró avanzar hasta el final del reality.