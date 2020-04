Jaejoong de JYJ es criticado por donar mascarillas a médicos de Japón

El escándalo que desató por mentir sobre un contagio con el nuevo coronavirus sigue trayéndole consecuencias negativas a la estrella surcoreana Kim Jaejoong.

Esta vez, el integrante del grupo K-pop JYJ viene siendo criticado luego de que se hiciera público que había donado mascarillas al personal médico de Japón.

Jaejoong de JYJ

Con fecha del 16 de abril (KST), un artículo en Naver señaló que el idol había participado en una donación enviada a profesionales japoneses que actualmente luchan contra la COVID-19.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero no fueron nada positivas a diferencia de las suscitadas por acciones similares de otras celebridades.

Según comentarios vertidos en Naver, esto responde a que el destino de esa donación sea Japón y no su natal Corea del Sur y a su escándalo pasado por mentir sobre su diagnóstico.

Jaejoong JYJ coronavirus

Jaejoong coronavirus Instagram

Como se recuerda, el pasado 1 de abril, Día de los Inocentes, Kim Jaejoong publicó en Instagram que estaba hospitalizado porque se había contagiado con el nuevo coronavirus.

Jaejoong coronavirus

Debido a las múltiples reacciones su agencia salió a responder diciendo que tampoco estaban enterados de la situación. Poco después, la estrella editó su publicación afirmando que objetivo era concienciar sobre la pandemia.

No fueron pocos quienes no le creyeron debido a que en el pasado realizó bromas fuertes en el Día de los Inocentes (desmayos, afirmar que se casaba, etc) y fueron muchas las voces que pidieron para él una sanción legal.

Aunque esto no llegó a pasar, sí fue castigado en las redes sociales y su caso dio la vuelta al mundo.