Jo Kwon, vocalista K-pop, defendió su decisión de llevar manicure ante la ola de comentarios que surgieron en redes sociales cuestionando su elección.

Poco después de ser dado de baja del ejército, el artista ha sido visto con un esmaltado azul en sus dedos. En imágenes de Instagram, el integrante de 2AM muestra con naturalidad sus manos decoradas.

PUEDES VER Jo Kwon de 2AM recibe comentarios homofóbicos por bailar en tacones

Jo Kwon en Instagram

Sin embargo, durante los días de votación anticipada para el parlamento coreano, el nombre del famoso bailarín estuvo en boca de todos por las fotografías que le tomaron a la salida del local de sufragio.

El cantante de baladas lucía una polera azul que combinaba con el color en las uñas de sus dedos meñique y anular. De acuerdo a medios coreanos, los internautas sospechaban que “así promovía sus convicciones políticas”.

Jo Kwon el 10 de abril 2020

Tan pronto como su manicure despertó comentarios, Jo Kwon decidió dar su punto de vista y enfrentar a sus críticos.

“Todos hablan de mis uñas en estos días… Al salir del servicio militar no pude ir de vacaciones, así que necesitaba algo para aligerar mi ánimo”, narró.

“Aunque tengo el cabello corto, lo teñí; incluso probé hacerme manicure en gel por primera vez. Como era primerizo, elegí un color que no resaltara tanto. Pero ahora me preguntan si me he golpeado con la puerta”, comentó el vocalista en su instastory.

Historias de Instagram - Jo Kwon

Asimismo, expresó que le gusta como lucen sus manos y que continuará con ese estilo.

“Ha pasado casi un mes, así que estoy pensando en el siguiente color. ¿Quién dice que no puedo hacerme manicure?”

Con firmeza, Jo Kwon aclaró que no cambiará su forma de ser y “si no les gusta, pueden dejarlo”.

Jo Kwon es un cantante surcoreano, líder de la banda 2AM.

Tras retomar sus actividades en la industria del entretenimiento, el integrante de 2AM evidencia que no teme desafiar el status quo.

En recientes programas de TV, Jo Kwon ha mostrado su talento como bailarín en el estilo vogue que lo hizo popular varios años atrás.