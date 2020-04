GOT7: Jinyoung confiesa dificultad en su relación con su pareja ficcional Jeon So Nee

Jinyoung de GOT7 ha sorprendido a los fans que esperan el estreno de When my love blooms al revelar su relación inicial con Jeon So Nee.

En el dorama que será presentado el 2 de abril a través de tvN, los actores interpretan a la versión joven de la pareja principal Yoo Ji Tae y Lee Bo Young.

Jeon So Nee Jinyoung When my love blooms

Debido al próximo estreno se han estado lanzando videos e imágenes que muestran la nostalgia de los personajes que se reencuentran después de muchos años, en contraste con la calidez de su relación en la juventud, algo que se puede apreciar gracias al juego temporal de la serie.

No obstante, en una entrevista promocional realizada el 16 de abril (KST) Jinyoung reveló una situación inicial que creó tensión entre él y su compañera Jeon So Nee.

“En el drama, hay muchas escenas en las que tengo que actuar groseramente con Ji Soo. En medio de representar ese tipo de emociones, de repente tuvimos que crear una atmósfera cálida para la sesión de póster", dijo.

GOT7 Jinyoung Whe my love blooms

Este cambio abrupto en su trato mutuo generó una inesperada barrera en ellos, según sus palabras: “Recuerdo que nos sentimos incómodos el uno con el otro”.

Felizmente, ambos pudieron superar este inconveniente inicial, trayendo como resultado la gran química que muestran a través de los adelantos de When my love blooms.

dorama When my love blooms Jinyoung GOT7

Sobre cómo lo lograron, señaló: “Ella me está guiando bien y me está ayudando a sumergirme aún más en mi propio personaje”.

Por su parte, Jeon So Nee dijo que ambos tienen un fuerte deseo de actuar, "por lo que nos hemos estado preparando para nuestros roles hablando mucho y ayudándonos mutuamente”.