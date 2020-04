Estallaron en llanto y no lo podían creer. Las integrantes de Apink relataron en un programa de radio lo que sintieron al enterarse que su último comeback lideraba todas las listas de música coreana.

El 13 de abril, MelOn, Genie, Bugs y Soribada (los principales sitios de streaming musical) se rindieron ante la pegajosa melodía de “Dumhdurum” y le dieron al girlgroup su merecido “All-Kill”.

Desempeño de la nueva canción de Apink en las listas musicales de Corea del Sur.

La experiencia fue conmovedora para las artistas, quienes creían que a sus casi 10 años en el Kpop, sería difícil obtener un hit.

“Mientras más años estas activo, se pone más difícil. Por ello, decidimos que nuestro objetivo sería darle a nuestros fans buenos recuerdos, quizá por ello la canción fue un éxito”, contó Park Chorong en Cultwo Radio.

Al parecer, Hayoung estaba tan anonadada al enterarse de que tenían un all-kill que pensó que era una cámara escondida.

Apink en el programa de radio Cultwo Show

Namjoo, por su parte contó que no pudo contener las lágrimas al ver que su canción era número 1 en MelOn. “Llamé a Chorong y ella también estaba llorando. Fue como un milagro para nosotras”.

Eunji agregó: “Estaba aturdida y muy emocionada. Todavía no hemos cantado en programas musicales, no hemos podido ver a nuestros fans sonriendo, así que todavía no parece real”.

Asimismo, las integrantes de Apink agradecieron a los Panda, nombre de su fandom, quienes han apoyado cada uno de sus comebacks desde su debut en el 2011.

Este 2020, el grupo femenino regresó con su noveno mini álbum Look, el cual está disponible en Spotify para todos sus seguidores alrededor del mundo.